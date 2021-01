Wilfried Zaha ne rejoindra pas le PSG

Roy Hodgson, le manager de Crystal Palace, a démenti l'information selon laquelle Wilfried Zaha pourrait rejoindre le PSG ou l'AC Milan.

Roy Hodgson, le coach de , a affirmé qu'il n'est pas préoccupé par l'avenir de Wilfried Zaha malgré une nouvelle flopée de rumeurs concernant son attaquant.

Hodgson s'est habitué à faire face à des spéculations sur le buteur ivoirien, lequel est annoncé sur le départ à chaque mercato ou presque. et avaient failli enrôler Zaha à l'été 2019, mais il est finalement resté dans le sud de Londres.

La fenêtre de janvier étant maintenant ouverte, une nouvelle série de spéculations circulent à propos de Zaha. Cela a été alimenté par sa belle forme cette saison et qui le voit mener le classement des buteurs des Eagles avec huit buts en 14 apparitions, déjà le double de son total de toute la saison 2019-20.

L' et le sont les derniers clubs à avoir été cités comme possibles terres d'accueil pour le joueur de 28 ans ce mois-ci. L'expérimenté Hodgson, cependant, ne fait pas attention à ces rumeurs et est convaincu qu'elles n'auront pas d'impact négatif sur la forme du joueur. "Ces jours-ci, j'ai tendance à laisser ces bruits disparaître, comme ils le font souvent d'eux-mêmes", a déclaré l'ancien sélectionneur anglais aux journalistes. "Wilf est bon, cela ne fait aucun doute. Cela ne me surprend pas qu'il y ait des clubs qui voudraient le signer, mais beaucoup de choses doivent être en place avant qu'un joueur quitte un club et en rejoigne un nouveau. Je suis juste heureux au moment où Wilf joue comme il est, montrant la discipline, la concentration et la passion pour le football et le club qu’il a montré. Et je travaille en partant de ce principe à moins qu'on me donne tort, sinon je devrais m'attendre à ce que cela continue."

La prochaine étape pour Crystal Palace est un match à domicile contre le mal classé Sheffield United samedi. Ils entrent dans le match sans victoire en cinq matches, l'un d'entre eux étant une raclée 7-0 essuyée contre les champions en titre de .

Ils disputeront ensuite trois matches à l'extérieur successifs, contre les Wolves en avant de se rendre en à Arsenal et à .