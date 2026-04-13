Wilfred Genee a clarifié les images controversées où Arjen Robben le pousse lors d’un match amateur. Le présentateur de « Vandaag Inside » affirme que le comportement de l’ancien international néerlandais l’a surpris et que cet incident n’est pas isolé ; selon lui, des antécédents existent.

Robben, qui entraîne les moins de 14 ans du FC Groningen, a vu son équipe s’incliner 1-0 face au leader Viktoria, club où évolue le fils de Genee. En fin de rencontre, une vive altercation a opposé l’ancien international à l’arbitre, avant que Genee n’intervienne.

Agacé, l’ancien international a repoussé l’animateur en lui lançant : « Ne t’en mêle pas. »

Johan Derksen s’est dit surpris par ces images. « Tu en plaisantes, mais je ne trouve pas ça très drôle quand un joueur aux multiples sélections te bouscule. Tu as dû bien le provoquer, hein », déclare l’ancien arrière gauche.

Genee raconte ensuite : « Avant le match, la scène était touchante : un ancien arbitre attendait Arjen Robben avec son téléphone pour demander une photo, mais l’ancien international a refusé. »

Selon Genee, l’ancien international a passé toute la première période à invectiver l’arbitre, avant de s’emporter davantage à la mi-temps, alors que le score était de 1-0 en faveur de l’équipe de son fils.

René van der Gijp ne peut réprimer un sourire en observant l’arbitre : « C’est juste un gars qui vient siffler un petit match le samedi pour le plaisir. » Derksen partage cet étonnement : « Je n’imagine pas du tout Arjen Robben dans ce rôle. C’est une véritable humiliation pour lui de stationner devant le banc d’un club amateur comme un idiot du village. »

Genee revient ensuite sur les décisions arbitrales qu’il juge litigieuses : « En première période, un but valable à 100 % a été refusé ; il y avait également penalty, donc le score aurait dû être de 3-0. »

Après la rencontre, Genee se rend auprès de Robben pour échanger quelques mots : « Je me suis approché et je lui ai dit : “Ne t’en fais pas autant.” Il m’a alors répondu : “Qu’est-ce que tu viens te mêler de ça ?”

Genee croit d’abord à une plaisanterie de l’ancien attaquant, mais il révèle, détail étrange à l’appui, que ce n’était pas le cas : « Il a aussi dit “crétin” ».

Valentijn Driessen suggère que Genee a provoqué la confrontation, mais le présentateur le nie. « Je suis allé le voir car j’étais stupéfait durant la première période. Ce petit bonhomme (l’arbitre, ndlr) était complètement perdu et il a également manqué ce penalty, masqué par les cris incessants venant de ce côté. En deuxième mi-temps, il est entré sur la pelouse et a continué à vociférer contre l’arbitre… C’est regrettable. »