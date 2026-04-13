L'altercation entre Wilfred Genee et Arjen Robben sur la touche lors d'un match amateur disputé par leurs fils continue de faire parler d'elle. Selon Valentijn Driessen, ce conflit n'a rien de surprenant, comme le journaliste l'explique dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf.

Robben, qui entraîne le FC Groningen U14, a vu son équipe s’incliner 1-0 face au leader Viktoria, où évolue le fils de Genee. Après la rencontre, une discussion a éclaté entre l’ancien international et l’arbitre, puis Genee est intervenu.

Exaspéré, l’ancien international a repoussé l’animateur et lui a lancé : « Ne t’en mêle pas. »

Driessen révèle que Genee avait anticipé l’incident : « Genee en avait déjà parlé la semaine dernière. Il a dit : “Mon fils doit affronter l’équipe d’Arjen Robben.” Il a ajouté : “Il est terriblement pénible sur la touche.” Fanatique ? Non, pénible. Même avec les arbitres et tout le reste. »

« Et, en effet, Robben s’en est de nouveau pris à l’arbitre. »

Driessen ne ménage pas l’ancien international : « Et il a même poussé Genee. Oui, comme si de rien n’était. Un bien bel exemple pour un entraîneur de jeunes… »







