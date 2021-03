Wijnaldum dévoile les objectifs de Liverpool

Les Reds ont renoué avec la victoire contre Sheffield, mais ils sont encore loin d'avoir assuré leur place en Ligue des Champions.

Georginio Wijnaldum admet que Liverpool compte sur un faux-pas de ceux qui le précèdent au classement pour finir parmi les quatre premiers cette saison.

Les champions d'Angleterre ont été boutés hors du Top 4 en raison d'une succession de mauvais résultats. Les nombreuses blessures accumulées ne les ont pas aidés pendant cette période compliquée.

Une série de défaites de quatre matches a été interrompue dimanche face à Sheffield United, mais l’équipe de Jurgen Klopp reste sixième du tableau et donc hors des places donnant accès à la prochaine Ligue des champions.

"La victoire nous redonne de la confiance"

Interrogé par le site officiel de Liverpool sur l’importance de renouer avec la victoire, Wijnaldum a déclaré: "C’est ce que nous devons faire si nous voulons terminer dans le top quatre. Nous devons lancer une série et espérer simplement que les équipes au-dessus de nous tomberont. Nous ne pouvons contrôler que nos propres performances, nous devons donc les aborder match par match, tout donner et essayer de gagner. Je pense que c’est une bonne chose si vous en gagnez plusieurs de suite, mais je pense que c’est une bonne chose pour stopper la série que nous avons eue auparavant. Je pense que c'est vraiment bon pour l'équipe et cela donne à nouveau un bon sentiment [avant] le prochain match et booste aussi notre confiance."

Les Reds avaient pris la direction de Bramall Lane alors qu'ils réalisaient leur pire parcours en Premier League depuis 2002. Un cinquième faux-pas successif a été évité chez les Blades, avec une frappe de Curtis Jones et un but contre son camp de Kean Bryan permettant aux hommes de Klopp de remporter une victoire bien méritée. Malgré ce succès, Liverpool reste à deux points du top quatre. La bataille pour ses strapontins se resserre et tout reste possible.

Les grands matchs sont encore à venir pour Liverpool, avec un rendez-vous à domicile contre Chelsea au programme de la prochaine levée. Une rencontre à gagner à tout prix pour les Merseysiders, car il s'agit d'un concurrent direct.

Les Reds aborderont cette partie en cherchant aussi à stopper une série de quatre défaites de suite à domicile. Une première depuis 98 ans. Klopp aura à coeur de freiner cette spirale, surtout que cela signifiera mettre en échec son compatriote Thomas Tuchel, qu'il n'a plus affronté depuis 2015/16 en Ligue Europa.