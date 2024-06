Turquie - Géorgie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Turquie et la Géorgie seront aux prises mardi, dans le cadre de la première journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

C’est le grand évènement en Europe cet été. L’Euro 2024, avec ses 32 nations engagées, fait vibrer le Vieux Continent depuis vendredi dernier. Démarrée justement le 14 juin, la première journée du tournoi suit toujours son cours et ne s’achèvera que mardi avec l’entrée en lice du groupe F composé de la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la République Tchèque. La première rencontre de cette poule oppose notamment la Turquie à la Géorgie.

La Turquie et la Géorgie veulent marquer les esprits d’entrée

C’est la sixième fois, la troisième consécutivement, que la Turquie se présente à l’Euro. Après leur demi-finale en 2008, les Turcs n’ont plus fait mieux lors des éditions de 2016 et de 2020. Cette année, ils rêvent bien d’un parcours similaire à celui de 2008 voire mieux. Dans un groupe ouvert, la sélection de la lune doit d’abord passer le premier tour avant de commencer par rêver plus grand. Ce qui passe bien évidemment par une victoire face à la Géorgie, mardi. Les Turcs abordent quand même cette rencontre avec une certaine confiance, ayant remporté trois de leurs cinq dernières confrontations contre les Géorgiens. Mais beaucoup de choses ont changé depuis leur dernière victoire lors d’un match amical en…2012 (3-1).

La Géorgie va connaitre sa première participation à un tournoi majeur à l’Euro cet été. Et les Géorgiens comptent célébrer cela par une victoire face à la Turquie. Un défi bien possible ayant été réalisé trois fois par le passé. L’Ukraine en 2012, les Pays des Galles en 2016 et la Finlande en 2020, ont tous remporté leur premier match à l’Euro. Outre cela, la Géorgie pourrait s’appuyer sur sa victoire en amical contre le Monténégro le 9 juin dernier pour s’offrir le scalp des Turcs, ce mardi.

Horaire et lieu du match

Turquie – Géorgie

Première journée Euro 2024 – Groupe F

Lieu : BVB Stadion Dortmund

A 18h française

Les compos probables du match Turquie – Géorgie

Turquie : Gunok ; Ayhan, Demiral, Bardakci, Kadioglu ; Ozcan, Calhanoglu ; Güler, Yildiz, Akturkoglu ; Yılmaz

Géorgie : Mamardashvili ; Kverkvelia, Kashia, Dvali ; Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze ; Kvaratskhelia, Mikautadze

Sur quelle chaîne suivre le match Turquie – Géorgie ?

La rencontre entre la Turquie et la Géorgie sera à suivre ce mardi 18 juin 2024 à partir de 18h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.