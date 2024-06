RD Congo - Togo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

A la suite de son nul encourageant contre le Sénégal, la RD Congo espère confirmer en prenant le dessus sur le Togo.

Les Léopards de Sébastien Désabre ont signé une performance très intéressante jeudi dernier au Sénégal, matérialisée par un match nul (1-1). Il convient désormais de bonifier ce résultat en disposant du Togo à domicile.

L’appétit venant en mangeant, les Congolais se sont mis à croire en une première présence en Coupe du Monde depuis 1974 après avoir tenu en échec les Lions de la Téranga. Forts aussi de leur bon parcours à la dernière CAN (demi-finaliste), ils croient fermement en leurs chances de créer la sensation dans cette poule qualificative. Mais, pour cela, il va falloir commencer à enchainer les victoires.

Le Togo, la victime préférée de la RD Congo

Face au Togo, qui n’a pas encore perdu dans cette poule qualificative (trois résultats nuls), la tâche ne sera pas de tout repos. Néanmoins, Moutoussamy et ses partenaires comptent sur le soutien de leurs supporters dans le stade des Martyrs tout acquis à leur cause pour remplir leur objectif.

Pour les Eperviers, la tâche est encore plus ardue. Dans leur histoire, ils ne l’ont jamais emporté à Kinshasa. Pis, ils se sont inclinés à chacun de leurs six déplacements. Pour trouver la trace d’une non-défaite à l’extérieur face à la RDC il faut remonter à la CAN 2000, avec un résultat nul enregistré. C’est dire l’importance du challenge qui attend Alaixys Romao et ses coéquipiers.

Horaire et lieu du match

Dimanche 9 juin 2024

4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Zone Afrique

RD Congo - Togo

Stade des Martyrs (Kinshasa)

A 18h, heure française

Les compos probables de RD Congo - Togo

RD Congo : Bertaud; Masuaku, Inonga, Mbemba, Tuanzebe; Pickel, Moutoussamy, Kakuta; Wissa, Mayele, Essende.

Togo : Mensah, Romao, Boma, Bessile; Aziangbe, Tchakei, Aholou, Dermane, Narey, Denkey, Bebou

Sur quelle chaine suivre le match RD Congo - Togo ?

Le match entre le RD Congo et le Togo n’est diffusé sur aucune chaine française. Même L’Equipe Live ne le proposera pas en streaming. Sur FIFA+, ça sera disponible mais pour les résidents hors Afrique et Europe. Pour contrer la restriction géographique, il vous suffit de vous munir d’UN VPN. Si vous êtes dans la région MENA (Moyen Orient, Afrique du Nord), c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, la chaine NW Sport 1 Togo proposera aussi la rencontre au niveau local. De même que Sportklub 4 de Slovénie. Elles sont accessibles via les différents serveurs IPTV.