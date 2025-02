Where to watch Montpellier v Lyon

Montpellier, en difficulté, reçoit un Lyon ambitieux ce dimanche en Ligue 1 lors de la 22e journée. Les dernières infos ici.

La 22e journée de Ligue 1 propose un duel entre deux équipes aux ambitions bien différentes. Montpellier, dernier du championnat avec seulement 15 points, espère un sursaut face à un Olympique Lyonnais en quête de podium. De leur côté, les Gones, qui restent sur un succès convaincant contre le Stade de Reims (4-0), veulent enchaîner et confirmer leurs progrès sous les ordres de Paulo Fonseca.

Un MHSC en grande difficulté

Rien ne va pour le Montpellier HSC cette saison. Avec seulement quatre victoires en 21 journées, le club héraultais peine à sortir la tête de l’eau et reste sur deux défaites consécutives face au Racing Club de Lens (0-2) et le Racing Club de Strasbourg (2-0). Une réaction est attendue, mais l’absence de plusieurs joueurs clés complique la tâche. Nikola Maksimovic, Issiaga Sylla et Christopher Julien manqueront cette rencontre cruciale.

Les hommes de Jean-Louis Gasset devront s’appuyer sur Téji Savanier et Andy Delort pour espérer un bon résultat face à Lyon. Un cinquième succès cette saison, ou au moins un quatrième match nul, serait une bouffée d’oxygène dans cette lutte pour le maintien.

Lyon veut enchaîner

Pour l’Olympique Lyonnais, l’objectif est clair : accrocher le podium et décrocher une place en Ligue des champions. Actuellement 6es avec 33 points au compteur, les Gones accusent quatre longueurs de retard sur la C1. Une victoire contre la lanterne rouge est donc impérative pour continuer à croire à une remontée.

Sous la houlette de Paulo Fonseca, Lyon a impressionné la semaine dernière en dominant Reims 4-0. L’entraîneur portugais espère désormais une deuxième victoire consécutive après avoir perdu d’entrée contre l’Olympique de Marseille (3-2). Une incertitude demeure toutefois : Alexandre Lacazette, capitaine et buteur providentiel, est incertain pour ce match.

Horaire et lieu du match

Montpellier - Lyon

22e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Mosson

A 15h, heure française

Les compos probables du match Montpellier - Lyon

Montpellier : Lecomte - Meite, Mouanaga, Sagnan - Tchato, Fayad, Chotard, Sainte-Luce, Savanier - Coulibaly, Delort

Lyon : Perri - Tagliafico, Mata, Niakhaté, Kumbedi - Matic, Tessmann - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze

Sur quelle chaîne suivre le match Montpellier - Lyon ?

La rencontre entre le Montpellier HSC et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 16 février 2025 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.