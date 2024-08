Marseille - Reims : Diffusion TV et en clair et streaming et compos probables

L’OM et Reims seront aux prises, dimanche, pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarrée vendredi, la deuxième journée de Ligue 1 prend fin, ce dimanche. Au menu des affiches de ce nouvel épisode de la saison, un non moins alléchant Olympique de Marseille – Stade de Reims. Une rencontre entre une équipe qui doit confirmer et une autre qui doit se rattraper de ses débuts ratés.

OM - Reims, un match piège pour les Phocéens

Une semaine après pris le dessus sur le Stade Brestois de façon convaincante (1-5), l’Olympique de Marseille doit confirmer à présent sa bonne forme de ce début de saison. Le match contre Reims sera d’ailleurs le premier de l’OM au Stade Vélodrome, cette saison. Ainsi, les hommes de Roberto De Zerbi devront enchainer et marquer les esprits comme l’a demandé le technicien italien en conférence de presse, vendredi. Toutefois, l’armada offensive de l’OM devrait éviter de tomber dans l’abus de confiance face à des Champenois, habitués à titiller les cadors de Ligue 1.

Reims n’a pas lancé sa saison de la meilleure des manières. Les Champenois se sont inclinés le weekend dernier face à Lille lors de la première journée de Ligue 1 (0-2). Le club a donc à cœur de se remettre dans le bon sens de la marche avec un meilleur résultat contre l’OM. Les Champenois sont conscients que les premiers points de la saison compteront beaucoup dans la lutte pour le maintien en fin de saison. Toutefois, ce ne sera pas une mince affaire face à une équipe marseillaise qui veut envoyer un nouveau message à ses concurrents.

Horaire et lieu du match

OM – Reims

2e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45 française

Les compos probables du match OM - Reims

OM : Rulli – Lirola, Balerdi, Brassier, Murillo – Hojbjerg, Merlin – Greenwood, Harit, Henrique – Wahi

Reims : Diouf – Koné, Okumu, Agbadou, Akieme – Edoa, Fofana, Munetsi – Nakamura, Diakité, Ito

Sur quelle chaîne suivre le match OM - Reims ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade de Reims sera à suivre ce dimanche 25 août 2024 à partir de 20h45 sur DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.