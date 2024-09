Liberia - Algérie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Libéria vs Algérie

Africa Cup of Nations Qualification

Après son succès contre la Guinée Equatoriale va essayer d’enchainer face au Liberia, ce mardi en éliminatoires de la CAN.

L’Algérie de Vladimir Petkovic a bien entamé son parcours qualificatif pour la CAN. Lors de son premier match, disputé jeudi dernier à Oran, les Verts ont logiquement dominé la Guinée Equatoriale (2-0). Un succès qu’ils vont devoir bonifier, ce mardi contre le Liberia.

La tâche des Verts à Monrovia ne sera pas facile. D’abord parce que les Libériens restent sur un résultat encourageant au Togo (1-1), et aussi parce que plusieurs joueurs manqueront à l’appel côté algérien.

Une Algérie décimée

En effet, c’est une véritable hécatombe qui s’est abattue sur les Fennecs. Pas moins de cinq éléments ont dû déclarer forfait pour cette empoignade, en l’occurrence Riyad Mahrez, Rayan Ait-Nouri, Mohamed Amoura, Houssem Aouar et Ismael Bennacer. Cinq joueurs qui sont importants pour l’équipe et sans lesquels le sélectionneur suisse va devoir composer.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, plusieurs remplaçants vont avoir la chance de se montrer et marquer des points. Amir Sayoud peut par exemple espérer honorer sa 1e cape à 34 ans, tandis qu’Ahmed Kendouci a l’occasion de confirmer ses belles entrées lors des matches amicaux du mars dernier.

Le Liberia aura fort à faire

Globalement, le Liberia est un adversaire qui réussit plutôt bien à l’Algérie. En cinq rencontres, les Verts ne se sont d’ailleurs jamais inclinés face aux Lone Stars. Cela étant, leur dernier déplacement à Monrovia (en octobre 2008) s’était soldé par un score de parité 0-0. Pas sûr que ce résultat contente Atal et ses coéquipiers ce mardi.

Horaire et lieu du match

Mardi 10 septembre

A 17h, heure française

2e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Stade Kanyon Doe Sports (Monrovia)

Liberia - Algérie

Les compos probables du match Liberia - Algérie

Liberia : Koulibaly; Kamara, Swen Dweh; Teclar, Sangare, Kenneh, Freeman; Wilson, Sackor, Dorley.

Algérie : Mandrea; Mandi, Tougai, Bensebaini, Hadjam; Kendouci, Zerrouki, Sayoud; Hadj Moussa, Benrahma, Bounedjah.

Sur quelle chaine suivre le match Liberia - Algérie

La rencontre entre l’Algérie et la Guinée Equatoriale sera à suivre ce jeudi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sport France 2. La chaine ENTV algérienne retransmet également cette partie. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme BeIN Connect.