France (F) - Brésil (F) : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les équipes féminines de la France et du Brésil s’affrontent samedi en quart de finale des JO 2024. Les dernières infos ici.

Les Jeux Olympiques entrent désormais dans une phase défensive en ce qui concerne les tournois de football. Si les hommes ont démarré les quarts de finale vendredi avec un alléchant et bouillant France – Argentine, les femmes, quant à elles, seront à l’œuvre, samedi. L’Equipe de France féminine sera opposée à celle du Brésil dans un choc des titans.

La France veut marquer l’histoire

L’aventure se poursuit pour les Bleues dans ces JO à domicile. Après deux victoires et une défaite lors de la phase de poules, l’Equipe de France féminine a pu valider son ticket pour les quarts de finale. A ce stade, les filles d’Hervé Renard auront un gros calibre sur leur chemin, en l’occurrence, le Brésil. C’est l’obstacle que devront passer les Bleues afin de retrouver le dernier carré du tournoi olympique. Et pour cela, la France, qui a encaissé lors de ses trois derniers matchs, devra être beaucoup plus concentrée et ne laisser rien passer. Par ailleurs, le Brésil n’est pas imprenable pour les Bleues, en quête toujours de leur premier sacre.

Le Brésil en quête de rédemption

Le Brésil fait parties des grandes nations mondiales au football féminin. Mais ces Jeux Olympiques ne réussissent pas autant aux Brésiliennes. Ces dernières doivent d’ailleurs leur qualification à leur victoire étriquée contre le Nigéria lors de la première journée qui leur permet de finir parmi les meilleures troisièmes. Outre cela, le Brésil a perdu ses deux derniers matchs respectivement face au Japon (1-2) et à l’Espagne (0-2). Toutefois, les Brésiliennes pourraient être transcendées par l’enjeu et surprendre l’Equipe de France féminine. Le match promet donc d’être électrique entre les deux équipes.

Horaire et lieu du match

France (F) – Brésil (F)

Quart de finale – JO 2024

Lieu : Stade de la Beaujoire

A 21h française

Les compos probables du match France (F) - Brésil (F)

France (F) : Peyraud-Magnin - De Almeida, Mbock, Renard, Bacha - Dali, Toletti, Geyoro - D. Cascarino, Katoto, Diani

Brésil (F) : Lorena - Thais, Tarciane, Lauren, Tamires - Ludmila, Duda, Yaya, Jheniffer - Kerolin, Porthilo

Sur quelle chaîne suivre le match France (F) - Brésil (F) ?

La rencontre entre l’Equipe de France féminine et celle du Brésil sera à suivre ce samedi 03 août 2024 à partir de 21h sur France 3 et Eurosport.