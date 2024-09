Cote d’Ivoire - Zambie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Africa Cup of Nations Qualification

Côte d'Ivoire vs Zambie

La Cote d’Ivoire va chercher à bien entamer son parcours qualificatif pour la CAN en prenant le dessus sur la Zambie.

Champion d’Afrique en titre, la Cote d’Ivoire n’aura pas la chance d’être exemptée des qualifications pour la prochaine édition de la CAN. Elle doit commencer la défense de son bien dès ce vendredi avec un duel contre la Zambie à domicile.

Cote d’Ivoire – Zambie, c’est un remake de la finale de la CAN 2012. Celle qui a vu Didier Drogba et ses coéquipiers s’incliner lors de la séance des tirs au but. Une longue période s’est écoulée depuis, mais les Ivoiriens n’ont pas oublié cet affront. Ainsi, c’est surtout avec un esprit de revanche qu’ils défient les Chipolopolo.

La Cote d’Ivoire a un compte à régler avec la Zambie

Depuis leur triomphe continental, les Zambiens sont quand même bien rentrés dans le rang. Ils n’étaient pas présents à la dernière édition de la Coupe d’Afrique. Leur rendement n’est plus ce qu’il était et c’est donc avec la volonté de retrouver leur lustre d’antan qu’ils débutent ce vendredi sa campagne qualificative. Il y avait cependant mieux comme programme que d’affronter le tenant du titre d’entrée.

Toujours dirigés par Emerse Faé, les Elephants vont vouloir marquer les esprits à domicile. Bien qu’ils soient capables du pire comme du meilleur devant leur public, comme l’atteste leur fameuse déroute contre la Guinée Equatoriale (0-4), on voit mal comment ils pourraient abandonner des points lors de cette opposition. Mais, il convient quand même de rappeler qu’en 1994 et alors qu’ils étaient champions d’Afrique, les Ivoiriens étaient redescendus sur terre lors de la CAN suivante en perdant face à... la Zambie (0-1).

Horaire et lieu du match

1e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Stade de la Paix (Bouaké)

A 21h, heure française

Cote d’Ivoire - Zambie

Les compos probables de Cote d’Ivoire - Zambie

Cote d’Ivoire : Fofana; Operi, Ndicka, Boly, Singo; Sangare, Kessie, Seri; Adingra, Haller, Diallo

Zambie: Mulenga; Mphande, L Musonda, Sunzu, Chongo; Chaiwa, Kangwa, Banda; K Musonda, Lubamba, Chilufya

Sur quelle chaine suivre le match Cote d’Ivoire - Zambie ?

La rencontre entre la Cote d’Ivoire et la Zambie sera à suivre ce vendredi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Au niveau local, la diffusion est assurée par RTi La 3 Cote d’Ivoire, tandis que Canal+ Sport Afrique 2 propose aussi le match sur ses antennes.