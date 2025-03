Côte d'Ivoire - Gambie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Côte d’Ivoire sera aux prises avec la Gambie lundi en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les dernières infos ici.

La trêve internationale tire à sa fin dans la zone Afrique. Mais avant, les nations africaines abordent en ce début de semaine, la sixième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Ce lundi, plusieurs rencontres sont à l’affiche à l’instar de celle qui oppose la Côte d’Ivoire à la Gambie. Deux équipes dont les sorts sont en passe d’être scellés.

La Côte d’Ivoire a un statut à confirmer

Large favorite sur le papier, la sélection ivoirienne a confirmé son statut lors de son déplacement au Burundi la semaine dernière. Les coéquipiers d’Evann Guessand se sont imposés sans trembler face à un adversaire peu inspiré offensivement (0-1). En effet, les statistiques parlent d’elles-mêmes : seulement trois tentatives pour le Burundi, aucune cadrée, contre neuf tirs ivoiriens dont trois ont trouvé le cadre. Le seul but de la rencontre est survenu dès la 16e minute, grâce à une réalisation de l’attaquant de l’OGC Nice, offrant ainsi trois points précieux aux Éléphants.

Cette victoire permet à la Côte d’Ivoire de conserver la première place de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la situation reste fragile. Les hommes d’Emerse Faé ne comptent qu’un point d’avance sur le Gabon, qui jouera son dernier match face au Kenya. Une fin de parcours sous tension, malgré une solidité affichée à domicile où les Ivoiriens ont remporté leurs trois matchs, avec une différence de buts de +5 (8 buts marqués pour 3 encaissés).

Gambie, une campagne qualificative sans éclat

De l’autre côté, la Gambie est d’ores et déjà éliminée de la course au Mondial. Avec seulement quatre points au compteur, les Scorpions accusent un retard de huit unités sur le Gabon, actuel dauphin du groupe, et ne peuvent plus mathématiquement se qualifier. Une désillusion pour une équipe qui n’a jamais vraiment réussi à trouver son rythme dans ces éliminatoires.

Le seul succès gambien est intervenu face aux Seychelles, avec une large victoire 5-1 devant son public. Mais la dernière rencontre contre le Kenya a confirmé les difficultés de la sélection. Alors qu’ils menaient par deux fois au score (2-0 puis 3-2), les Gambiens ont concédé un nul (3-3) dans les dernières secondes, précisément à la 96e minute. Un résultat frustrant qui illustre bien leur incapacité à gérer les moments clés et qui scelle leur sort dans cette campagne.

Horaire et lieu du match

Côte d’Ivoire – Gambie

6e journée des qualifications du Mondial (Groupe F)

Lieu : Stade Félix Houphouët-Boigny (Abidjan)

A 20h, heure française

Les compos probables du match Côte d’Ivoire - Gambie

Côte d’Ivoire : Fofana, Singo, Agbadou, N'Dicka, Opéri, Kessié, Seri, Diakité, Krasso, Adingra, Guessand.

Gambie : Jallow; Ceesay, Gomez, Colley, Touray; Ham, Adams, Sow, Jallow, Minteh; Barrow.

Sur quelle chaîne suivre le match Côte d’Ivoire - Gambie ?

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et la Gambie sera à suivre ce lundi 24 mars 2025 à partir de 20h sur L'Équipe Live Foot. En Afrique, vous pouvez visionner le match en streaming sur la plateforme FIFA+.