Cote d’Ivoire - Gabon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Cote d’Ivoire et le Gabon, les deux leaders du Groupe F des éliminatoires de la Zone Afrique, se livrent un gros duel ce vendredi.

C’est le choc de la soirée en éliminatoires de la Zone Africaine. La Cote d’Ivoire et le Gabon, qui ont parfaitement entamé leur parcours qualificatif pour le Mondial en signant deux succès en autant de parties, croisent le fer ce vendredi à Korhogo dans un duel qui risque d’être décisif pour l’attribution de la première place.

Logiquement, les Eléphants partent favoris de cette rencontre. Champions d’Afrique en titre, les hommes d’Emerse Faé ont le vent en poupe. Ils espèrent étirer leur bonne série en dominant le voisin gabonais. Avec l’appui de leur public, ils ont de bonnes chances d’y arriver, même si on a vu lors de la dernière CAN que jouer chez eux n’est pas toujours un avantage pour Haller et ses coéquipiers.

Getty

Le Gabon croit à l’exploit face à la Cote d’Ivoire

Côté gabonais, on a beaucoup à se faire pardonner après avoir manqué piteusement la dernière CAN. Mais, les Panthères semblent avoir entamé un cycle plus radieux, comme l’illustrent leurs victoires à l’entame des qualifications. De plus, il y a le retour de Pierre-Emerick Aubameyang dans le groupe. Le meilleur buteur de l’OM cette saison reste un atout de taille pour sa sélection. N’ayant jamais eu la chance de disputer le Mondial, il fera tout pour guider son pays vers l’Amérique du Nord.

Pour espérer créer l’exploit, les Gabonais pourront aussi se baser sur le côté historique. Ils s’étaient imposés lors de leur dernier déplacement en Cote d’Ivoire. C’était en septembre 2017 (2-1) et c’était déjà en éliminatoires du Mondial. Il s’agit d’ailleurs de leur unique succès face aux Eléphants au 21e siècle. Y aura-t-il un deuxième ce vendredi ? Réponse aux alentours de 23 heures.

Horaire et lieu du match

3e journée des éliminatoires du Mondial – Zone Afrique

Cote d’Ivoire – Gabon

Stade : Amadou Gon Coulibaly Stadium (Korhogo)

A 21h, heure française

Les compos probables de Cote d’Ivoire - Gabon

Cote d’Ivoire : Fofana; Singo, Boly, Diomande, Ismael; Seri, Kessie; Pepe, Diakite, Haller, Adingra.

Gabon : Noubi; Obiang, Appindangoye, Ecuele Manga, Oyono; Biteghe, Kanga, Lemina; Bouanga, Allevinah, Aubameyang.

Sur quelle chaine suivre le match Cote d’Ivoire - Gabon ?

Le match entre la Cote d’Ivoire et le Gabon n’est diffusée sur aucune chaine française. Il vous sera cependant possible de regarder le match sur L’Equipe Live via l’app L’Equipe en streaming ou sur le service Molotov. FIFA+ propose aussi ce match pour les résidents hors Afrique et Europe. Si vous êtes dans la région MENA, c’est le groupe SSC qui retransmet le match, disponible sur l’application Shahid.

Enfin, les chaines « La Nouvelle chaine ivoirienne » et « Gabon 1ère » proposeront aussi la rencontre au niveau local. Il en est de même pour la chaine allemande DAZN. Elles sont toutes accessibles via les différents serveurs IPTV.