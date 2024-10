Atlético Madrid - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Atlético Madrid vs Lille

L’Atlético Madrid et Lille seront aux prises mercredi pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La troisième journée de Ligue des Champions a pris son envol mardi avec plusieurs affiches alléchantes. Mais avec ce nouveau format de la compétition les chocs ne manquent pas. Ladite journée se poursuit ce mercredi avec un match intéressant à suivre entre l’Atlético Madrid et le LOSC. Deux équipes qui se ressemblent sur plusieurs points.

Il y a trois semaines, l’Atlético Madrid se faisait laminer par le Benfica Lisbonne (4-0) lors de son deuxième match de Ligue des Champions, cette saison. Les Colchoneros avaient pourtant bien lancé leur campagne par une victoire contre le RB Leipzig (2-1). Une saveur de victoire européenne que les hommes de Diego Simeone comptent bien retrouver dès ce mercredi contre Lille. Avant de recevoir les Dogues, l’Atlético Madrid a fait le plein de confiance en Liga avec une victoire face à Leganes, dimanche (3-1).

Lille doit confirmer

C’était la sensation de la deuxième journée de Ligue des Champions. Le LOSC s’était, en effet, offert le scalp du Real Madrid de Kylian Mbappé (1-0) pour sa première victoire européenne de la saison. Avant cela, les Dogues s’étaient inclinés face au Sporting Lisbonne lors de la première journée (2-0). Les hommes de Bruno Genesio devront donc confirmer leur rebond sur la scène continentale contre l’Atlético Madrid, ce mercredi. Jonathan David et ses coéquipiers savent quoi faire pour faire oublier à leur entraineur, le nul contre Monaco en Ligue 1, vendredi.

Horaire et lieu du match

Atlético Madrid – Lille

3e journée de Ligue des Champions

Lieu : Riyad Air Metropolitano

A 21h française

Les compos probables du match Atlético Madrid - Lille

Atlético Madrid : Oblak – Galan, Witsel, Gimenez, Lenglet, Molina – De Paul, Koke, Barrios – Griezmann, Sorloth

Lille : Chevalier – Gudmundsson, Diakité, Alexsandro, Meunier – Bouaddi, André – Cabella, Angel Gomes, Zhegrova – David

Sur quelle chaîne suivre le match Atlético Madrid – Lille ?

La rencontre entre l’Atlético Madrid et le LOSC sera à suivre ce mercredi 23 octobre 2024 à partir de 21h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.