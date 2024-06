Angleterre - Slovénie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Angleterre affronte la Serbie mardi, pour le compte de la troisième journée de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

C’est le moment fatidique pour toutes les nations présentes à l’Euro 2024. La compétition a en effet, abordé sa troisième journée depuis dimanche. Une étape qui scellera le sort de plusieurs équipes dont la présence au prochain tour n’est pas encore certaine. Après les deux premiers groupes, c’est au tour du groupe C de livrer son verdict ce mardi avec un match entre l’Angleterre et la Serbie.

Un nouveau match piège pour l'Angleterre

Victorieuse d’entrée face à la Serbie (0-1), l’Angleterre s’est contentée du point du nul face au Danemark (1-1) lors de la deuxième journée. Avec quatre points au compteur, les Three Lions ont quasiment assuré leur qualification en 8es dans un groupe C où tout reste encore ouvert. Le match contre la Slovénie devrait donc permettre aux hommes de Gareth Southgate de consolider leur première place. Pour cela, l’Angleterre devra obligatoirement s’imposer face aux Slovènes. En cas d’un match nul ou même d’une défaite, cette place pourrait revenir au Danemark qui devra aussi s’imposer face à la Serbie.

Petit poucet de la poule C, la Slovénie est en toujours en vie à la veille de la troisième journée de la phase de groupes. Avec deux points au compteur, les Slovènes devront chercher leur qualification face à l’Angleterre, mardi. Pour cela, les partenaires de Jan Oblak devront forcément s’imposer contre les Three Lions. Une tâche certes difficile mais pas impossible. La Slovénie a d’ailleurs montré qu’elle pouvait titiller les gros et peut créer une nouvelle sensation face aux Anglais.

Horaire et lieu du match

Angleterre – Slovénie

3e journée Euro 2024 – Groupe C

Lieu : Koeln Stadion

A 21h française

Les compos probables du match Angleterre – Slovénie

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane

Slovénie : Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanovic, Cerin, Gorenc-Stankovic, Mlakar – Sporar, Sesko

Sur quelle chaîne suivre le match Angleterre - Slovénie ?

La rencontre entre l’Angleterre et la Slovénie sera à suivre ce mardi 25 juin 2024 à partir de 21h sur M6 et BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.