Algérie - Liberia : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Africa Cup of Nations Qualification

Algérie vs Libéria

L'Algérie dispute ce dimanche son ultime match des qualifications de la CAN. Une rencontre en Kabylie face au Liberia.

L'Algérie de Vladimir Petkovic va livrer ce dimanche soir sa dernière rencontre en éliminatoires de la CAN 2025. Son parcours est quasi parfait jusque-là (4 victoires et 1 nul en 5 matches) et lui a permis d'assurer sa qualification prématurément. Les Fennecs veulent à présent bien finir le travail en prenant le dessus sur le Liberia à domicile.

L'Algérie veut finir en beauté

Les Fennecs ne devraient pas avoir trop de difficultés à dominer des Lone Stars déjà éliminés. A Monrovia, il y a deux mois, ils s'étaient déjà imposés largement 3 à 0.

Riyad Mahrez et consorts auront d'autant plus envie de finir en beauté qu'ils joueront dans leur nouveau stade flambeau neuf de Tizi Ouzou. C'est la toute première fois de l'histoire qu'ils se produisent dans cette ville kabyle, qui abrite le prestigieux club de JSK. Ils feront tout pour ravir leurs locaux et confirmer ainsi leur montée en puissance.

Les débuts de Chiakha

Ce match face au Libéria devrait aussi permettre à certains jeunes de se mettre en avant. La première apparition du très prometteur Amin Chiakha (18 ans, Copenhague) est très attendu. Le sélectionneur pourrait lui accorder quelques minutes en seconde période, vu que le contexte est assez favorable.

Dans son histoire, l'Algérie n'a jamais perdu contre le Liberia, gagnant 3 matches et faisant trois nuls. Le succès le plus impressionnant remonte au 9 avril 1999 à Annaba face à George Weah et consorts (4-1). Ce jour-là, un certain Hamid Merakchi avait crevé l'écran en inscrivant un doublé. Une légende locale qui s'est tragiquement éteinte ce samedi à l'âge de 48 ans. Une minute de silence sera respectée en sa mémoire avant le coup d'envoi de la rencontre du jour.

Horaire lieu du match

Dimanche 17 novembre 2024

6e journée des éliminatoires de la CAN 2025

Stade Ait-Ahmed de Tizi-Ouzou (Algérie)

Algérie - Liberia

Les compos probables du match Algérie - Liberia

Algérie : Oukidja ; Atal, Hadjam, Tougai, Madani; Kendouci, Chaibi, Abdelli ; Benzia, Gouiri, Bounedjah.

Liberia : Koulibaly; Pabai; Balde, Dweh, Teclar; Toe, Dorley, Teah, Ledlum; Kumeh, Gibson.

Sur quelle chaine suivre le match Algérie - Liberia ?

La rencontre entre l'Algérie et le Liberia sera à suivre ce dimanche à partir de 17h sur la Chaine BeIN Max 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.