West Ham - Manchester City (1-1), les Citizens butent encore et laissent échapper des points

Menés par les Hammers, Manchester City est revenu au score mais n’a pas réussi à faire la différence. Et laissent encore des points en route.

Mercredi, a concédé l’ouverture du score face au mais avait réussi à rapidement revenir au score pour largement s’imposer pour son entrée en Ligue des Champions. Samedi, les Citizens ont encore eu une entame de match compliquée. Déjà défaits une fois dans cette , les hommes de Pep Guardiola ont encore abandonné des points sur la route du titre avec ce nul concédé à Londres face à (1-1).

Foden porte-bonheur

Comme il y a quatre jours, City a eu du mal à rentrer dans son match malgré un onze aligné qui avait tout de l’équipe-type malgré les trois matches en une semaine. A l’image de ce qu’il s’est passé face à Porto, les Mancuniens ont rapidement été sanctionnés avec un but d’Antonio juste après le quart d’heure de jeu (18eme).

En Ligue des Champions, Sergio Agüero et ses coéquipiers étaient rapidement revenus au score mais face à des Hammers bien regroupés, ce fut nettement plus compliqué au Stade Olympique de Londres.

Des Citizens déjà distancés ?

Maître du jeu, Manchester City a eu le contrôle du ballon mais comme c’est le cas depuis le début de la saison, cette possession a été stérile. Agüero a été absent et a logiquement été remplacé par Phil Foden. L’international anglais a apporté un peu de dynamisme dans le jeu mancunien et a rapidement ramené les deux équipes à égalité après le retour des vestiaires (1-1).

Avec cette égalisation rapide de son porte-bonheur – aucune défaite quand Foden a marqué -, on s’est dit que le rouleur compresseur allait se mettre en route. Il n’en a finalement rien été malgré l’entrée de Kevin De Bruyne. Critiqué depuis six journées, Pep Guardiola n’a pas rassuré et City reste englué dans le milieu de tableau (11eme) avec seulement 8 points.