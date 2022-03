West Ham : Demba Ba déplore la comédie de Frank Leboeuf

En février, une vidéo de Kurt Zouma maltraitant l'un de ses chats faisait le tour de la toile. Un comportement inacceptable de la part du défenseur de West Ham et de l'Equipe de France, lequel avait été la cible de critiques particulièrement acerbes. Ancien international français, Frank Leboeuf s'en était notamment donné à coeur joie dans une vidéo déjà légendaire.

Leboeuf, donneur de leçon et comédien

"Kurt, qu’est-ce que tu as fait ? T’as craqué ou quoi ? Depuis hier, je suis dévasté. Je ne comprends pas… Tu as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s’est parlé, je pensais que tu étais un mec bien mais c’est quoi ça ? Qu’est-ce que tu caches sous ton sourire ? Ça ne va pas là ! Tu ne touches pas aux animaux ! Tu ne mets pas des coups de pieds à un animal ! C’est comme si tu frappais un enfant ! Ça ne va pas du tout mec, il faut que tu te reprennes, il faut qu’on t’enlève tes chats, là", s'était emporté Frank Leboeuf, dans un ton proche de la comédie. Sur les réseaux sociaux, beaucoup s'étaient amusés de cette sortie.

Ne semblant pas sincère, Frank Leboeuf avait aussi été accusé de "surfer" sur la polémique générée. Un comportement dénoncé par Demba Ba, ancien partenaire de Kurt Zouma à Chelsea. "Certaines personnes, c’est juste pour la hype. Les mises en scène, c’est encore pire, c'est le pompon sur la Garonne. Les gens se filment avec leurs trophées, dans plusieurs langues...", a ainsi taclé l'attaquant sénégalais pour Oh My Goal, avant d'argumenter.

"Ils essayent de surfer sur la vague"

"Il y a beaucoup de gens qui vont donner leur avis, mais pas par conviction, juste pour qu’on puisse les entendre. Ce sont des footballeurs et ils savent que le foot est tellement populaire qu’on va en entendre parler, et ça va les ramener à la vie. Ils essayent de surfer sur la vague", a ensuite analysé Demba Ba, qui ne tolère pas non plus la cruauté envers les animaux.