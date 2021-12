West Ham-Chelsea (3-2) - Les Hammers renversent Chelsea

Coup d'arrêt pour Chelsea, qui pourrait laisser échapper la première place de Premier League ce week-end. A l'image de Liverpool il y a quelques semaines, les Blues ont souffert sur la pelouse du London Stadium face à une belle équipe de West Ham.

Une rencontre engagée et plaisante, au cours de laquelle les deux équipes ont eu plusieurs opportunités de marquer, comme Bowen et Reece James dans les premières minutes.

Mais c'est finalement Thiago Silva qui fait trembler les filets le premier sur corner (1-0, 28e), avant de sauver un ballon chaud sur sa ligne deux minutes plus tard.

Devant au score, Chelsea se met pourtant dans le dur avec une erreur de Jorginho et une faute de Mendy dans sa surface sur Bowen, qui permet à Lanzini d'égaliser sur penalty (1-1, 40e).

Heureusement pour le leader, il dispose de nombreux talents offensifs sur le terrain, à l'image de Ziyech, qui centre pour Mount, dont la reprise de volée fait mouche (2-1, 44e).

De quoi redonner confiance à Chelsea, qui pense avoir fait le plus dur, mais va à nouveau se faire surprendre sur une action où la défense se montre bien trop laxiste, permettant à Bowen de frapper de l'entrée de la surface pour ramener à nouveau les Hammers (2-2, 56e). Ce même Bowen qui est tout proche de donner l'avantage aux siens sur un centre un peu trop puissant d'Antonio.

La fin de match est à l'avantage de Chelsea, alors que Thomas Tuchel lance ses dernières forces dans la bataille pour essayer de forcer la décision, mais sans réussite. Et c'est finalement sur un centre contré de Masuaku que West Ham réussit le gros coup (3-2, 87e).

Avec cette défaite, les Blues sont à la merci de Manchester City et Liverpool, qui jouent plus tard dans le week-end, respectivement à Watford et Wolverhampton.