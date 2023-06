West Ham : Areola aux anges !

Alphonse Areola n'a pas caché sa fierté après le sacre de West Ham en Ligue Europa Conference contre la Fiorentina (2-1).

Mercredi soir, West Ham a remporté la deuxième coupe d'Europe de son histoire en s'imposant en finale de la Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina (2-1). Un succès qui porte aussi la signature d'Alphonse Areola. Numéro 2 en Premier League, le champion du monde a eu la chance de récupérer du temps de jeu dans cette compétition.

"Une saison particulière, à tous les niveaux"

"C'est extraordinaire, incroyable. Avec nos fans qui nous ont poussés depuis le premier match des barrages jusqu'à cette finale", s'est exclamé Alphonse Areola dans des propos accordés à Canal + Foot.

"C'est une saison particulière, ça a été difficile à tous les niveaux et pour tout le monde. Mais on a montré un grand caractère, on a montré qu'on était avant tout une équipe et qu'on se battait les uns pour les autres. On rentre dans l'histoire du club, en écrivant aussi notre propre histoire. C'est la cerise sur le gâteau", a conclu l'ancien portier du Paris Saint-Germain.