Wenger désigne le responsable de l’échec de Manchester City

Arsène Wenger a critiqué Jack Grealish après la défaite de Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Wenger pense que Grealish est responsable du deuxième but concédé par les siens, et qui a envoyé les deux équipes en prolongation, de même que le pénalty concédé par la suite. A ces deux erreurs s’ajoute aussi l’occasion en or qu’il avait ratée lorsque le score était encore de 0-1 et qui aurait pu plier la partie.

Pour Wenger, Man City a été « trop fébrile » sur les côtés

Il a déclaré : "On ne veut pas de ballon dans la surface car tout peut arriver quand tout le monde va de l'avant. C'est là que City n'a pas su se mettre à l’abri, en défendant (mal) sur les côtés, a jugé le technicien alsacien. Parce qu'ils ont concédé, même quand vous regardez quand Benzema a rendu le ballon, ils n'ont pas vraiment attaqué le ballon les défenseurs. Ils ont fait de grosses erreurs."

Le scénario vécu à Bernabeu a été totalement renversant. City semblait se diriger vers une qualification facile avant de s’écrouler vers la fin et laisser le Real lui griller la politesse.

Alors que le score était pour les Sky Blues, ils ont laissé Rodrygo égaliser à un partout juste avant l’entame du temps additionnel. Puis, le même Rodrygo a marqué le second avec une belle reprise de la tête pour assurer une prolongation.

Benzema a ensuite obtenu et transformé un penalty lors de la première période de cette demi-heure additionnel. Une fois devant, et contrairement à son adversaire du jour, le Real a su parfaitement gérer le score et valider son ticket pour le Stade de France. Le 28 mai prochain, les Merengue y retrouveront Liverpool avec l’espoir d’aller chercher leur 14e couronne continentale.