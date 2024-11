Comment regarder le match de Ligue des Champions entre l'Etoile Rouge et le Barça, l'heure du coup d'envoi et le point sur les compos.

Barcelone se rend en Serbie mercredi soir, visant à sécuriser une troisième victoire consécutive en Ligue des Champions. Les Blaugrana affrontent Étoile Rouge de Belgrade.

Les Catalans cherchent également à obtenir une troisième victoire consécutive à l'extérieur toutes compétitions confondues sans concéder de but, tandis que l'Étoile Rouge, en revanche, n'a réussi qu'une seule victoire lors de ses six derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. L'équipe serbe accueillera Barcelone lors d'une confrontation décisive au Stade Marakana, cherchant à glaner son premier succès de la saison en Ligue des Champions alors que le temps presse pour leurs espoirs de qualification.

Barcelone a rebondi efficacement après sa défaite en ouverture de l'épreuve contre Monaco, montant à six points dans le groupe et revenant dans la course à la qualification.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Etoile Rouge - Barça ?

La rencontre entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Barça sera à suivre ce mercredi à partir de 21h sur la Chaine Canal+ Live 5. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe MyCanal.

Heure du coup d'envoi Étoile Rouge de Belgrade vs Barcelone

Date : Mercredi 6 novembre 2024 Heure du coup d'envoi : 21h, heure française Lieu : Stadion Rajko Mitic

Le match de l'UEFA Champions League entre l'Étoile Rouge de Belgrade et Barcelone se jouera au Stadion Rajko Mitic à Belgrade, en Serbie.

Il commencera à 21 heure française le mercredi 6 novembre 2024.

Infos des équipes & compos

Infos sur l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade

L'Étoile Rouge sera sans l'ailier Peter Olayinka, qui reste écarté en raison d'une blessure au tendon d'Achille, tandis que Nemanja Radonjic est également indisponible pour le match de mercredi, après avoir quitté le terrain seulement huit minutes après être entré en tant que remplaçant lors du match de dimanche contre Vojvodina en raison d'un problème non précisé.

Le gardien Omri Glazer et le défenseur Ognjen Mimovic ont manqué une grande partie de la saison en raison de blessures, et il est incertain que l'un ou l'autre soit prêt à rejoindre l'équipe à temps pour le choc contre Barcelone.

Le meilleur buteur Cherif Ndiaye, avec 10 buts en 14 apparitions cette saison, est pressenti pour mener l'attaque aux côtés de Bruno Duarte, qui a marqué six fois jusqu'à présent. Pendant ce temps, le milieu de terrain pourrait voir Rade Krunic, Timi Max Elsnik, et le jeune de 17 ans Andrija Maksimovic s'associer pour ancrer le centre.

Le onze probable de l'Étoile Rouge de Belgrade : Ilic ; Young-woo, Spajic, Djiga ; Silas, Krunic, Elsnik, Maksimovic, Rodic ; Duarte, Ndiaye

Position Joueurs Gardiens : Ilić, Glazer, Guteša Défenseurs : Degenek, Spajić, Stojić, Rodić, Djiga, Leković, Drkušić, Milosavljević, Mimović, Seol Milieux : Ivanić, Hwang, Šljivić, Kanga, Katai, Elšnik, Dálcio, Milson, Luka Ilić, Lučić, Knežević, Maksimović, Prutsev, Jovanović Attaquants : Ndiaye, Olayinka, Duarte, Rodríguez, Sremčević

Infos sur le Barça

Barcelone se rendra à ce match sans Marc-Andre ter Stegen et Marc Bernal, tous deux écartés en raison de blessures au genou, ainsi que Ronald Araujo et Ferran Torres, qui se remettent de problèmes aux ischio-jambiers. Eric Garcia et Andreas Christensen restent également absents en raison de problèmes musculaires et au tendon d'Achille, respectivement.

Flick pourrait choisir de replacer Jules Kounde au poste d'arrière droit, probablement en remplacement de Hector Fort. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Gavi pousseront pour obtenir des places de titulaire à la place de Marc Casado et Pedri.

Raphinha s'est distingué sous Flick, marquant 11 buts et délivrant neuf passes décisives en 15 matchs. Fraîchement sorti de son triplé lors de la victoire 4-1 contre le Bayern Munich lors de la troisième journée, l'ailier brésilien devrait débuter en attaque aux côtés de Robert Lewandowski et Lamine Yamal.

Le onze probable du Barça : Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Position Joueurs Gardiens : Szczesny, Pena, Astralaga Défenseurs : Cubarsi, Balde, Martinez, Garcia, Fort, Kounde, Martin, Dominguez, Cuenca Milieux : Pedri, Torre, Casado, G. Fernandez, De Jong, Olmo Attaquants : Torres, Lewandowski, Fati, Raphinha, Victor, Yamal, A. Fernandez

Historique des confrontations

Ce sera la première rencontre entre ces deux équipes.