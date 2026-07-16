Walter Benítez, ancien gardien du PSV, est déterminé à quitter Crystal Palace

Selon le journal français Nice-Matin, Walter Benítez serait disposé à résilier son contrat avec Crystal Palace, qui court jusqu’en milieu d’année 2028. L’ancien gardien du PSV, qui a passé trois saisons comme numéro un à Eindhoven avant de rejoindre Palace en 2025, nourrit un fort désir de revenir à l’OGC Nice et guette la moindre opportunité pour retrouver les cages azuréennes.

Benítez s’est illustré aux Pays-Bas comme gardien titulaire du PSV pendant trois ans, après son arrivée en 2022. En 2025, l’Argentin a rejoint Crystal Palace en tant que joueur libre.

Outre-Manche, son aventure n’a pas été couronnée de succès : il a été remplaçant lors de sa première saison derrière Dean Henderson, quatre ans plus jeune, et ne veut pas rester sur le banc une année de plus.

Après seulement huit matchs sous le maillot londonien, il songe donc à un retour à Nice, où il a disputé 188 rencontres et signé 54 clean sheets entre 2016 et 2022. Il y était devenu un véritable pilier avant de rejoindre le PSV Eindhoven sans indemnité de transfert en 2022.

À Nice, l’avenir du gardien titulaire Yehvann Diouf reste incertain. Le Sénégalais a connu une saison difficile, le club azuréen s’étant maintenu en Ligue 1 seulement après les barrages face à l’AS Saint-Étienne.

S’il a bien été sélectionné pour la Coupe du monde, il est passé du statut de deuxième au troisième gardien dans la hiérarchie. Après la blessure d’Édouard Mendy, le sélectionneur Pape Thiaw ne l’a pas appelé, préférant Mory Diaw, le portier du Havre.

Diouf a publiquement remis en question son avenir à l’Allianz Riviera, poussant Nice à se tourner résolument vers l’avenir. Le club ne souhaite travailler qu’avec des joueurs pleinement engagés dans le projet sportif, à l’image de Benítez.

Selon Nice-Matin, le gardien serait prêt à résilier son contrat avec Crystal Palace et à consentir des efforts financiers pour retrouver l’Allianz Riviera.

Le club sait que le mercato français reste ouvert jusqu’au 1^(er) septembre à 20 h et que, dans ce dossier, la patience est de mise.

Parallèlement, Terem Moffi devrait quitter l’OGC Nice. Après plusieurs désaccords, le club a signifié à l’attaquant et à ses agents qu’une séparation était préférable.

Fait révélateur : l’attaquant n’a même pas été invité à la commémoration du dixième anniversaire de l’attentat de Nice. Kevin Carlos est également libre de partir, bien qu’il ait déjà rejeté des offres de Samsunspor et de la MLS.