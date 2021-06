Walker prend la défense de Guardiola et blâme les joueurs

Le latéral droit de Manchester City estime que Pep Guardiola n'est pas responsable de la défaite en finale de la C1 face à Chelsea (1-0), à Porto.

Pep Guardiola n'est pas à blâmer pour la défaite finale de Manchester City en Ligue des champions, insiste Kyle Walker, qui affirme que les champions de Premier League "devaient faire plus" pour remporter le prix européen. City a été défait lors de sa première apparition en finale de la Ligue des champions à Porto, le 29 mai dernier, s'inclinant 1-0 contre Chelsea grâce à une frappe en première mi-temps de Kai Havertz. Une défaite qui fait mal, tandis que les Mancuniens étaient considérés comme favoris.

Guardiola a été critiqué au lendemain du résultat pour sa décision de commencer le match sans Fernandinho ou Rodri dans un rôle de milieu de terrain, mais Walker a pris la défense de son entraîneur. "Écoutez, les gens peuvent parler (...) C'est un match de football, c'est 95 minutes et tout peut arriver. De toute évidence, nous voulions que le résultat aille dans notre sens, mais le manager, ou quiconque, choisit qui, selon lui, peut aller chercher le résultat et ce qui est le mieux pour le club", a ainsi confié l'Anglais.

Kyle Walker le sait, il a été signé pour remporter la C1

"Quand il a raison, personne ne dit rien et quand il se trompe - ou quand ils pensent qu'il a tort - les gens remettent en question les choses. Je pense que c'est parfois un peu injuste quand, dès que Manchester City ne gagne pas, c'est à cause des tactiques ou peut-être des joueurs sur le terrain, mais nous devions faire plus et c'est aussi simple que cela", a-t-il ajouté dans les colonnes du Daily Mail. Mais l'international anglais ne baisse pas les bras, et veut prendre sa revanche à l'avenir.

"Je pense qu'avec l'équipe que nous avons, avec le manager que nous avons, avec le club pour lequel nous jouons, nous devrions aller gagner la Ligue des champions, nous le savons tous. Nous savons tous que les joueurs, au moins depuis que je suis là-bas, ont été signés pour aller le chercher", a noté Kyle Walker, lucide.

"Oui, d'accord, nous pouvons gagner la Premier League et je pense que nous sommes tellement chanceux d'en gagner trois en quatre ans, mais nous avons besoin d'une Ligue des champions en tant que club parce que j'entends beaucoup de gens dire que c'est probablement l'un des les plus grandes équipes de Premier League de tous les temps (...) Mais pour être classée comme l'une des meilleures équipes de tous les temps, je pense que vous avez besoin de la Ligue des champions". Clair.