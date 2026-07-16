Walker estime qu’il n’y a « aucune différence entre Tuchel et Southgate »

L'ancien international anglais Kyle Walker estime qu'il n'y a aucune différence entre Thomas Tuchel, l'actuel sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, et son prédécesseur Gareth Southgate, après l'élimination de l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Les « Three Lions » s’inclinent mercredi en demi-finale face à l’Argentine (2-1) et disputeront dimanche, très tôt, la petite finale contre la France.

Les Argentins, menés 1-0 après l’ouverture du score d’Anthony Gordon (55^e), ont inversé la tendance grâce à des réalisations tardives d’Enzo Fernández (85^e) et Lautaro Martínez (90^e+2).

Tuchel a essuyé de vives critiques de la part des médias et des supporters, ses joueurs s’étant retranchés en défense pendant plus d’une demi-heure, tandis que le technicien allemand procédait uniquement à des remplacements défensifs. Malgré cela, son équipe a encaissé deux buts dans les dernières minutes, anéantissant les espoirs des « Trois Lions » de disputer une finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1966.

L’ancien Citizen a confié au journal The Sun : « Thomas Tuchel a été nommé sélectionneur pour nous mener vers le titre. Mais ayant joué sous les ordres de Gareth Southgate, je ne perçois pas de différence majeure entre notre niveau lors de ce Mondial et celui d’il y a quatre ans. »

Il a ajouté : « Gareth nous a menés en demi-finale de la Coupe du monde 2018 et à deux finales de l’Euro… Peut-être que les gens apprécieront désormais ce qu’il a accompli et à quel point il est difficile de franchir ce cap dans n’importe quelle compétition. »

L’actuel joueur de Burnley a poursuivi : « C’est le même scénario que je vis depuis dix ans en sélection. Il y a toujours des incertitudes et des doutes quand on joue avec l’équipe d’Angleterre. On reste dans la course, mais ça ne suffit pas. »

Il conclut : « Je ne veux pas dire que je suis en colère, car je sais ce que les joueurs ont donné et ce qu’ils ont sacrifié pour en arriver là. Mais je comprends, du point de vue d’un supporter, cette nouvelle déception. »

Il a conclu : « Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes, ils ont tout fait pour nous offrir une chance. Nous étions sur le point d’y parvenir. Nous nous en sommes rapprochés davantage cette fois-ci que lors de la dernière Coupe du monde. Mais nous n’y sommes toujours pas parvenus. »

Il conclut : « C’est très difficile pour un entraîneur de composer son équipe quand ses meilleurs joueurs enchaînent les matchs et sont touchés par des blessures. »

Il a nuancé : « Nous n’avons pas vu la meilleure version de Bukayo Saka, ni peut-être celle de Declan Rice, dans une certaine mesure. De plus, John Stones n’a disputé qu’un petit nombre de matchs, et Reece James n’a pas beaucoup joué pendant le tournoi. »

« Nous avons peiné à déterminer qui jouerait, qui resterait sur le banc ou qui serait forfait au poste d’arrière gauche », a-t-il ajouté.

Il a ajouté : « Tuchel a un contrat qui court jusqu’à l’Euro suivant, nous espérons donc qu’il pourra mener ce projet à bien d’ici là. »

Interrogé sur un éventuel départ de Tuchel et l’arrivée d’un nouveau sélectionneur, il a tranché : « Pourrions-nous confier ce poste à un entraîneur anglais ? Mais existe-t-il un entraîneur du niveau de Thomas Tuchel ? Probablement pas. »

Il a poursuivi : « Pour devenir sélectionneur de l’équipe d’Angleterre, il faut avoir entraîné l’une des six meilleures équipes, avoir disputé la Ligue des champions et remporté des titres. »

Il a ajouté : « L’un des noms qui a retenu mon attention est celui d’Eddie Howe, mais possède-t-il le parcours qui le qualifie pour entraîner la sélection anglaise ? Probablement pas. »

Il a conclu : « Je ne pense donc pas qu’il soit temps de commencer à changer d’entraîneur à l’issue du tournoi. »



