Walid Regragui et le Maroc s'offrent Salah

Dans sa nouvelle liste présentée ce lundi, le sélectionneur Walid Regragui a dévoilé avoir convoqué l'ailier Salah pour représenter le Maroc.

Présent au sein de la liste de Walid Regragui de ce lundi, Ibrahim Salah jouera pour le Maroc. L'ailier gauche de 21 ans, débarqué à Rennes depuis La Gantoise lors du mercato hivernal, est l'un des 7 nouveaux appelés par le sélectionneur marocain pour les rencontres contre le Brésil et le Pérou de la fin mars. Parmi les autres novices, on retrouve Chadi Riad (Barça B), Ayoub Amraoui (Nice), Benjamin Bouchouari (Saint-Étienne) et Yassine Kechta (Le Havre), tous issus de la sélection olympique. Après Anass Zaroury (Burnley) et Bilal El Khannouss (Genk), c'est un troisième jeune talent belgo-marocain qui opte pour les Lions de l'Atlas et recale les Diables Rouges.

Le choix du Maroc, un rêve éveillé

Né dans la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode, Ibrahim Salah était également éligible pour porter les couleurs belges mais a toujours priorisé le Maroc : « J'avais dit au club que même si la Belgique me pré-sélectionne et que le Maroc ne m'appelle pas, je n'irai pas chez les Diables Rouges. C'est un choix de coeur. » L'ailier gauche rennais pourrait toutefois encore être appelé par la Belgique puisque la FIFA ne considère pas les matchs amicaux comme déterminants pour « bloquer » un choix de nationalité sportive.

Interrogé sur sa première convocation internationale, le jeune attaquant s'est montré comblé : « À vrai dire, je suis tellement surpris que les émotions me dépassent. J'en ai les larmes aux yeux. Cela a toujours été un rêve et un objectif. Maintenant, il faut que je sois focalisé, il est temps de travailler. Je vais tout faire pour ne pas décevoir mon pays. J'ai choisi le Maroc par fierté, par honneur et pour rendre fiers mes parents. »

Vu le timing de sa convocation, Salah pourrait disputer ses premiers pas avec le Maroc contre le Brésil. Une éventualité qui donne le sourire au principal intéressé : « C'est incroyable pour une première sélection de jouer contre une équipe comme le Brésil. Mais nous avons une équipe qui a largement le potentiel. On doit continuer à bien travailler et à rester soudés. Nous avons beaucoup de qualités et une bonne mentalité dans le groupe. »