Wahbi vise plus haut : le Maroc rêve du titre mondial

Mohamed Wahbi, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a présenté les ambitions élevées avec lesquelles les « Lions de l’Atlas » abordent la Coupe du monde, soulignant que le Maroc est désormais perçu autrement après l’exploit historique réalisé lors de l’édition 2022, où il avait atteint les demi-finales.

« Je n'aime pas être perçu comme une surprise... Je me souviens de chaque match de la Coupe du monde 2022... Notre objectif reste le même, mais les attentes ont changé », a-t-il déclaré au site marocain Al-Batal.

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Le technicien marocain insiste : les Lions de l’Atlas doivent désormais assumer leur statut et répondre aux attentes, en s’appuyant sur l’expérience accumulée lors de leur brillante campagne précédente.

Wahbi a ajouté : « Aujourd’hui, nous ne sommes plus une surprise. Nous devons désormais assumer nos responsabilités sur le terrain, et il est clair que l’expérience de 2022 nous a également donné la force et le courage d’accepter le fait que nous sommes des joueurs de haut niveau et que nous sommes capables de réaliser de grandes choses. »

Il a également rappelé que le groupe, fort de ses ambitions élevées, est convaincu de pouvoir rivaliser avec les meilleures nations.

« Notre rêve est de remporter la Coupe du monde. Si vous jouez avec votre cœur et donnez tout ce que vous avez pendant le match, tout devient possible. »

Le Maroc entamera son parcours en Coupe du monde 2026 dimanche soir (heure de la côte Est des États-Unis) face au Brésil, puis affrontera Haïti et l’Écosse au sein du groupe C.