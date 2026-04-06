Wahbi surprend le duo marocain

Youssef Hajji, entraîneur adjoint de l'équipe nationale marocaine, était présent lors du match opposant l'Armée royale au KAC Marrakech, dimanche soir.

Le match entre l'Armée royale et le KAC Marrakech s'est soldé par un score nul et vierge, dans le cadre de la 15e journée du championnat professionnel marocain.

Le site Sport Le360 a indiqué que Hajji était présent dans les tribunes pour observer certains joueurs, notamment Rabie Harimati et Reda Tagnaouti, le duo de l'Armée royale.

Youssef Hajji a observé les performances de certains joueurs et a pris des notes qu’il transmettra à Mohamed Wahbi, l’entraîneur de la sélection marocaine.

La sélection marocaine se prépare pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, sachant qu'elle figure dans le groupe 3, aux côtés du Brésil, de l'Écosse et d'Haïti.

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