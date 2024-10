"Vraiment mauvais", "une honte", Manchester United humilié

Gary Neville a qualifié Manchester United de « honte absolue » après sa défaite 3-0 face à Tottenham dimanche.

Gary Neville n'a pas hésité à analyser de manière acerbe la piètre performance de United contre Tottenham dimanche après-midi. Le but de Brennan Johnson en début de match a provoqué une déception précoce parmi le public d'Old Trafford, à laquelle s'est ajouté l'expulsion de Bruno Fernandes juste avant la pause.

La deuxième mi-temps a commencé sur la même lancée avec Dejan Kulusevski marquant un but rapide deux minutes après la reprise et Dominic Solanke tuant United avec un troisième but. Neville était aux commentaires et il a fait connaître ses sentiments au fur et à mesure du match.

Neville très déçu

L'ancien capitaine de United a même suggéré que les joueurs devraient tenir une réunion sans Ten Hag pour « décider de ce qu'ils veulent faire ». Il a ajouté à Sky Sports : "Ils doivent se remettre sur pied dans ce vestiaire. La première mi-temps a été aussi mauvaise qu'on peut l'imaginer. C'est une journée choquante, une journée qui donne à réfléchir. C'est une très mauvaise journée pour Ten Hag."

L'article continue ci-dessous

L'ancien défenseur de United a également critiqué le capitaine du club Bruno Fernandes qui a reçu un carton rouge pour un tacle haut sur James Maddison. Neville a déclaré : "Cela résume Manchester United en première mi-temps. Ils ont été une honte absolue. C'est l'une des pires performances que j'ai vues sous Ten Hag. Et c'est dire quelque chose. C'est vraiment mauvais. Aujourd'hui, j'ai été choqué de voir à quel point ils sont tombés bas."

Ce n'est pas seulement Neville qui s'en est pris à United et à Ten Hag, l'ancien milieu de terrain de Tottenham et de Liverpool Jamie Redknapp a également pointé du doigt le Néerlandais pour l'effondrement contre les Spurs. Il a déclaré à Sky Sports : « On en arrive à un point où on se sent presque désolé pour le manager. Il a l'air complètement dépassé, il a l'air d'avoir du mal à motiver son équipe. Manchester United et Ten Hag sont en train de régresser. On ne peut plus se plaindre, il a ses quatre arrières en place, il a tous les joueurs à sa disposition - il n'y a aucune excuse. Ils sont au plus bas en ce moment. Je ne vois tout simplement pas où ils peuvent aller à partir de là. C'est la pire équipe de United que j'aie jamais vue. C'est embarrassant. Un club de cette envergure ne devrait pas produire de telles performances. »