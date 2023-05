En difficultés en fin de saison et trop irrégulier, l'OM doit se renforcer pour la saison à venir. Voici le joueur que Marseille devrait recruter.

C'est désormais officiel : l'OM sera sur le podium mais n'accrochera pas les deux premières places de Ligue 1. Un résultat très satisfaisant au vu de la saison dernière et de celle des concurrents mais tout de même frustrant au vu de sa physionomie. Les hommes d'Igor Tudor ont démontré de réelles qualités avant de caler en fin de saison et se montrer incapables de se renouveler lors de leur période creuse. L'avenir de l'entraîneur croate est encore en suspens mais l'OM doit déjà préparer la saison suivante pour confirmer les promesses et progresser à tout niveau. Pour ce faire, voici LE joueur que l'OM devrait recruter.

Un secteur marseillais prioritaire à renforcer Getty

Cette saison, Igor Tudor a transformé la manière de fonctionner de l'OM, diminuant l'importance de la qualité technique et du romantisme pour valoriser l'impact physique et la répétition des efforts. Un critère qui l'a poussé à changer de système au profit d'un 3-4-2-1 compact où le rôle des pistons est prépondérant. Et si Marseille était fourni en la matière, le club a largement pâti de son inconstance : Jonathan Clauss a été bon mais blessé quelques fois, Nuno Tavares alternait le très bon et le très mauvais, et Issa Kaboré a montré des qualités défensives mais trop peu d'allant offensif.

Pour continuer sa progression et gagner en régularité, l'OM va devoir se renforcer dans le secteur, qu'Igor Tudor reste ou pas à la tête du club. D'autant plus que Nuno Tavares rentrera à Arsenal cet été et qu'un achat ne semble pas être une bonne idée : le latéral portugais coûtera très (trop) cher pour ce qu'il aura apporté sur l'ensemble de l'exercice. Pablo Longoria devra donc, au moins, le remplacer et sans doute s'offrir une autre doublure encore. Mais deux pistons, cela coûte cher et il faudra se montrer malin. Cela tombe bien, il y a une excellente affaire à ne pas laisser filer.

Un joueur libre qui veut changer d'air Getty Images

Après 7 longues années passées en Allemagne, Raphael Guerreiro a décidé de ne pas prolonger son contrat expirant cet été et annoncé ce week-end son départ du Borussia Dortmund. Débarqué au BVB en provenance de Lorient en 2016, le Portugais a parfois manqué de régularité mais peut se targuer d'avoir contribué à 90 réalisations (40 buts, 50 assists) en 224 rencontres sous le maillot jaune et noir. Un très beau ration pour un latéral de formation et une efficacité offensive particulièrement retrouvée cette saison avec 10 assists en 15 matchs début le début de l'année, faisant de lui le meilleur passeur des 5 grands championnats en 2023.

À 29 ans, le latéral gauche a exprimé son besoin de changer d'air et de quotidien, lui qui évolue dans la Ruhr depuis ses 22 ans. Une certaine monotonie qui l'a poussé à refuser la prolongation de contrat proposée par Dortmund pour un salaire compris entre 5,5 et 6M bruts, soit ce qu'il touchait jusqu'alors au club. Cette nécessité de changement permet d'imaginer une volonté de rejoindre un environnement plus chaud et « latin » que le climat général allemand.

Le profil parfait pour l'OM

Getty Images

Maintenant que l'on sait ce dont l'OM a besoin et ce que recherche Raphael Guerreiro, il est temps de vérifier la compatibilité entre les deux. Premièrement, l'aspect contractuel entre les deux parties. Guerreiro est libre de tout contrat, ce serait donc un transfert gratuit (bien qu'il y aura certainement une prime à la signature). Le Portugais est, de plus, raisonnable en termes d'émoluments financiers (il a préféré quitter Dortmund pour changer d'air que d'y conserver son salaire intéressant) pour un joueur de sa trempe. Il est enfin en pleine force de l'âge et toujours en progression cette saison.

Deuxièmement, le style de jeu du Portugais. Guerreiro est un latéral gauche offensif capable d'évoluer un cran plus haut et de répéter les efforts grâce à des qualités physiques encore renforcées par son acclimatation à la Bundesliga. Grâce à un mauvais pied de très bonne qualité (comme Tavares), il est capable de déborder ou repiquer dans l'axe pour gagner en imprévisibilité sur son flanc. Véritable battant sur un terrain, il est également capable de se sacrifier pour le collectif.

Dernier point, l'adaptation du jour à Marseille. À nouveau, le profil correspond parfaitement : Guerreiro est francophone et son caractère très social lui permet de s'entendre avec tout le monde et d'amener une bonne ambiance perpétuelle. Sa grande expérience européenne serait également utile pour encadrer les jeunes et faire grandir le groupe (critère très important dans la perspective de la Ligue des Champions). Très porté culture et grand amateur de soleil, il se plaira assurément à Marseille. Il a, en somme, la mentalité parfaite pour coller avec le club. Raphael Guerreiro possède donc toutes les qualités footballistiques, contractuelles et humaines pour briller et s'épanouir à l'OM tout en apportant énormément au club. Il représente, en ce sens, une occasion unique que le club ne doit surtout pas laisser filer.