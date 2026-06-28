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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Daily Loos

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Voici le calendrier des matchs à élimination directe de la Coupe du monde 2026

Coupe du monde

La phase de groupes de la Coupe du monde s’est achevée. Les grands favoris sont toujours en course, tandis que plusieurs outsiders ont surpris en se hissant en seizièmes de finale. Alors que chaque équipe connaît désormais son prochain adversaire et les possibles confrontations à venir, la tension monte d’un cran minute après minute.

Qui créera la surprise et, surtout, qui soulevera le trophée le 19 juillet ? Donnez-nous votre pronostic dans les commentaires.

WK-bracketVoetbalzone

Dimanche 28 juin

• 21 h | Afrique du Sud – Canada


Lundi 29 juin

• 19 h 00 | Brésil – Japon

• 22 h 30 | Allemagne – Paraguay


Mardi 30 juin

• 3 h | Pays-Bas – Maroc

• 19 h 00 | Côte d’Ivoire – Norvège

• 23 h 00 | France – Suède


Mercredi 1^(er) juillet

• 3 h | Mexique – Équateur

• 18 h 00 | Angleterre – RD Congo

• 22 h 00 | Belgique – Sénégal


Jeudi 2 juillet

• 2 h | États-Unis – Bosnie-Herzégovine

• 21 h 00 | Espagne – Autriche


Vendredi 3 juillet

• 01 h 00 | Portugal – Croatie

• 5 h | Suisse – Algérie

• 20 h 00 | Australie – Égypte


Samedi 4 juillet

• 00 h 00 | Argentine – Cap-Vert

• 3 h 30 | Colombie – Ghana

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