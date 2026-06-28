La phase de groupes de la Coupe du monde s’est achevée. Les grands favoris sont toujours en course, tandis que plusieurs outsiders ont surpris en se hissant en seizièmes de finale. Alors que chaque équipe connaît désormais son prochain adversaire et les possibles confrontations à venir, la tension monte d’un cran minute après minute.

Qui créera la surprise et, surtout, qui soulevera le trophée le 19 juillet ? Donnez-nous votre pronostic dans les commentaires.

Voetbalzone

Dimanche 28 juin

• 21 h | Afrique du Sud – Canada





Lundi 29 juin

• 19 h 00 | Brésil – Japon

• 22 h 30 | Allemagne – Paraguay





Mardi 30 juin

• 3 h | Pays-Bas – Maroc

• 19 h 00 | Côte d’Ivoire – Norvège

• 23 h 00 | France – Suède





Mercredi 1^(er) juillet

• 3 h | Mexique – Équateur

• 18 h 00 | Angleterre – RD Congo

• 22 h 00 | Belgique – Sénégal





Jeudi 2 juillet

• 2 h | États-Unis – Bosnie-Herzégovine

• 21 h 00 | Espagne – Autriche





Vendredi 3 juillet

• 01 h 00 | Portugal – Croatie

• 5 h | Suisse – Algérie

• 20 h 00 | Australie – Égypte





Samedi 4 juillet

• 00 h 00 | Argentine – Cap-Vert

• 3 h 30 | Colombie – Ghana