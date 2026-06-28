La phase de groupes de la Coupe du monde s’est achevée. Les grands favoris sont toujours en course, tandis que plusieurs outsiders ont surpris en se hissant en seizièmes de finale. Alors que chaque équipe connaît désormais son prochain adversaire et les possibles confrontations à venir, la tension monte d’un cran minute après minute.
Qui créera la surprise et, surtout, qui soulevera le trophée le 19 juillet ? Donnez-nous votre pronostic dans les commentaires.Voetbalzone
Dimanche 28 juin
• 21 h | Afrique du Sud – Canada
Lundi 29 juin
• 19 h 00 | Brésil – Japon
• 22 h 30 | Allemagne – Paraguay
Mardi 30 juin
• 3 h | Pays-Bas – Maroc
• 19 h 00 | Côte d’Ivoire – Norvège
• 23 h 00 | France – Suède
Mercredi 1^(er) juillet
• 3 h | Mexique – Équateur
• 18 h 00 | Angleterre – RD Congo
• 22 h 00 | Belgique – Sénégal
Jeudi 2 juillet
• 2 h | États-Unis – Bosnie-Herzégovine
• 21 h 00 | Espagne – Autriche
Vendredi 3 juillet
• 01 h 00 | Portugal – Croatie
• 5 h | Suisse – Algérie
• 20 h 00 | Australie – Égypte
Samedi 4 juillet
• 00 h 00 | Argentine – Cap-Vert
• 3 h 30 | Colombie – Ghana