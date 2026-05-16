Voici la composition probable de l'Ajax pour le match décisif à Heerenveen :

L'Ajax conclura sa saison dans l'Eredivisie Vriendenloterij en se rendant chez le SC Heerenveen dimanche. Une victoire est cruciale pour obtenir le meilleur classement possible en vue des compétitions européennes de la saison prochaine. Le match, qui se déroulera au stade Abe Lenstra, débutera à 14h30 et sera retransmis en direct sur ESPN 3.

Maarten Paes gardera les buts en Frise, avec Anton Gaaei à droite et Lucas Rosa à gauche dans la défense. Youri Baas, malgré une semaine de maladie, sera bien titulaire dans le Grand Nord aux côtés de Josip Sutalo en charnière centrale.

Au milieu de terrain, Óscar García opte pour la continuité : Oscar Gloukh, Jorthy Mokio et Youri Regeer forment le trio axial, tandis que Davy Klaassen et Sean Steur patientent sur le banc.

Steven Berghuis évolue sur l’aile droite, tandis que Mika Godts, absent de la Coupe du monde, occupe le côté gauche. En pointe, Wout Weghorst remplace Kasper Dolberg, touché au tendon d’Achille.

Les Ajacides peuvent encore viser la 3^e place et le barrage de la Ligue des champions : il leur faut battre Heerenveen, espérer une victoire du PSV contre Twente et un faux pas du NEC face aux Go Ahead Eagles.

Composition probable de l’Ajax : Paes ; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa ; Gloukh, Regeer, Mokio ; Berghuis, Weghorst, Godts.