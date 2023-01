Voici la compo du premier match d'Al Nassr depuis l'arrivée de CR7

Pour le premier match d'Al Nassr depuis la présentation de Cristiano Ronaldo, Rudi Garcia aligne une compo sans CR7.

Après plusieurs semaines de rumeurs, le transfert de Cristiano Ronaldo vers le club saoudien d'Al Nassr était officialisé en toute fin d'année 2022. Ce mardi 3 janvier, le Portugais a été présenté par son nouveau club dans un Mrsool Park plein à craquer. Trois jours plus tard, ce même stade accueille le premier match d'Al Nassr depuis la présentation de CR7. Pour cette occasion, coup d'oeil sur la compo de Rudi Garcia.

Pas de CR7 ni d'Aboubakar mais des connaissances européennes

La première et principale nouvelle du 11 de base du coach français, c'est l'absence de la nouvelle recrue star. Malgré l'officialisation de son transfert, Cristiano Ronaldo ne peut en effet pas encore défendre les couleurs de son nouveau club. En cause, deux raisons simples : 1) il doit purger deux matchs de suspension qu'il a hérité de la part de la Fédération anglaise après avoir abîmé le téléphone d'un supporter d'Everton, 2) l'équipe d'Al Nassr compte déjà le maximum de joueurs étrangers autorisés par la ligue saoudienne.

Pour voir CR7 fouler les pelouses saoudiennes, il faudra donc attendre encore un peu. Pour la question du quota d'étrangers autorisés, le club va devoir libérer l'un de ses extra-communautaires mais hésite encore. L'option privilégiée est le milieu de terrain ouzbek Jaloliddin Masharapov. Mais cela pourrait également être le Camerounais Vincent Aboubakar qui garde une certaine cote sur le marché et pourrait vouloir partir pour assurer son temps de jeu. L'ancien attaquant de Lorient, Porto et Besiktas n'est d'ailleurs, lui non plus, pas dans le groupe de Rudi Garcia pour ce premier match de 2023.

Côté titulaires, l'équipe alignée est un mix entre vieilles connaissances du football européen et parfaits inconnus. Dans les buts, David Ospina (ex-Nice, Arsenal et Napoli) doit conserver ses filets inviolés. En défense, Álvaro González (ex-Marseille et Villarreal) est le garant de l'équipe défensif. Au milieu de terrain, Luis Gustavo (ex-Marseille, Bayern et Wolfsburg) et Anderson Talisca (ex-Benfica et Besiktas) ont pour mission d'alimenter le jeu vers l'avant. Autre figure connue en France, le latéral gauche Ghislain Konan (ex-Reims) est quant à lui absent du groupe.