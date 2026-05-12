Voetbalzone recrute de nouveaux stagiaires ! (niveau bac+2)

Pour la première partie de la saison 2026/27, Voetbalzone recrute trois étudiants passionnés et motivés pour renforcer l’équipe. Le média cherche des stagiaires capables de soutenir le service vidéo, la gestion des réseaux sociaux et/ou la rédaction.

Conditions :

– Début en septembre 2026 ;

– 40 heures par semaine pendant au moins cinq mois ;

- Rémunération attractive ;

- Horaires de travail variables (parfois en soirée ou le week-end) ;

– Formation supérieure (HBO ou WO) dans le domaine des médias ;

– Seules les stages pratiques sont proposés.

Exemples de missions au sein du département vidéo

- Production de contenus pour Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, X, YouTube et TikTok ;

- Apporter son aide lors des journées de tournage et/ou se déplacer soi-même avec la caméra ;

pré-monter des vidéos ;

– Rédiger des sous-titres bruts ;

- Gérer la publication des contenus sur nos plateformes ;

- Possibilité de proposer et de développer de nouvelles initiatives pour renforcer la présence de Voetbalzone.

Exemples de missions au sein du département des réseaux sociaux :

- Création de contenu pour Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube ;

- Rédaction de contenus promotionnels, de publications et de légendes ;

- Apporter son soutien lors des journées de tournage ;

– Possibilité de développer de nouvelles initiatives ou de nouveaux canaux pour Voetbalzone.nl.

Compétences

- Connaissances de base en tournage, éclairage, son et montage ;

- Une première expérience avec Adobe Premiere constitue un atout

- Affinité avec les réseaux sociaux

– Proactif et autonome

- Créatif

- Rigoureux

Exemples de missions au sein de la rédaction

Vous rédigez des articles d’actualité et des comptes rendus de matchs qui tiennent le lecteur pleinement informé de tout ce qui se passe dans le monde du football. Vous débordez d’énergie et faites preuve d’initiative.

Tu es capable d’écrire pour un large public : de manière neutre, concise et accessible. De plus, tu auras toute latitude pour élargir tes compétences en tant que rédacteur, par exemple en réalisant des reportages de fond ou des interviews sur le terrain.

Compétences

- vous faites preuve de rigueur ;

- tu es une véritable encyclopédie du football ;

- tu possèdes d’excellentes capacités de communication et un véritable esprit d’équipe ;

- tu es rapide et rigoureux ;

tu restes serein sous pression, autonome, flexible et motivé ;

- vous maîtrisez parfaitement l'anglais, à l'oral comme à l'écrit ;

- tu es en mesure de proposer chaque jour des idées originales liées à l’actualité du football.

Contact

Si vous souhaitez intégrer notre équipe, envoyez votre CV, une lettre de motivation et quelques exemples de vos travaux avant le 1er juin 2026 à l’adresse wessel.antes@footballco.com.