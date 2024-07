Au Barça, Vitor Roque n'a pas reçu de nouveau numéro cet été.

Le FC Barcelone a annoncé cette semaine que Lamine Yamal changerait de numéro de maillot pour porter le 19 cet été, après avoir été enregistré comme joueur de l'équipe première. Il n'est pas passé inaperçu que l'occupant de ce numéro, Vitor Roque, n'a pas reçu de nouveau numéro.

L'attaquant brésilien a d'abord été recruté en urgence à la place de Gavi et a porté le numéro 19 pendant la deuxième moitié de la saison dernière, avant d'ouvrir son compteur avec les Blaugrana en janvier. Il a porté le numéro 19 pendant la deuxième moitié de la saison dernière et a ouvert son compteur en janvier. Cette place d'urgence dans la limite des salaires étant désormais nulle et non avenue, et le FC Barcelone n'ayant pas encore donné son accord, le doute plane sur son avenir cet été, et Sport estime que ce n'est pas un hasard s'il n'a pas reçu de nouveau contrat.

Le joueur de 19 ans a « très peu de chances » de rester à Barcelone la saison prochaine, et il sera le premier sacrifié par le club s'il peut trouver un endroit pour lui, en donnant la priorité à d'autres recrutements d'abord. On dit que Barcelone est déjà prêt à écouter les offres pour lui, mais aucune n'est arrivée jusqu'à présent. Naples, la Fiorentina, la Lazio et Porto ont tous été liés à lui, mais il n'y a pas eu de suite. Le quotidien catalan indique désormais que l'Arabie saoudite est la plus susceptible de soumettre une offre.

Roque a coûté 30 millions d'euros au FC Barcelone et, bien qu'il n'ait pas atteint les 31 millions d'euros de variables que le FC Barcelone s'était engagé à payer, il semble que le FC Barcelone aura du mal à récupérer son argent pour Roque. Leurs propres actions montrent qu'ils ne pensent pas qu'il puisse s'imposer au sein du club, et ce n'est peut-être que s'ils parviennent à le convaincre d'aller au Moyen-Orient qu'ils peuvent espérer quelque chose. Si Roque refuse de le faire, un prêt pourrait être plus probable.