Vitinha après la défaite du PSG à Rennes (0-1) : "Je ne suis vraiment pas inquiet"

Le milieu de terrain portugais a avoué que son équipe ne s'attendait pas à perdre à Rennes mais ne se montre pas alarmiste.

C’est un nouveau coup dur cette défaite après celle à Lens il y a quinze jours ?

C’est une défaite à laquelle nous ne nous attendions pas. Nous avons essayé de donner notre meilleur, de se créer des occasions pour avoir l’opportunité de marquer mais on concède ce but et nous n’avons pas réussi à revenir au score pour obtenir au moins le nul. C’est vraiment un mauvais jour. Il faudra analyser ce qui n’a pas marché et revoir ce match pour voir ce que nous pouvons améliorer.

Depuis le début de l’année, on a l’impression que vous n’arrivez pas à créer quelque chose en tant qu’équipe...

Je sais que toutes les équipes peuvent montrer leur meilleur et leur moins bon visage. Peut-être que nous en avons montré un moins bon. C'est dur de perdre mais nous devons travailler là-dessus car c’est le meilleur moyen de s’en sortir. Nous devons nous concentrer sur le prochain match, s’améliorer et montrer que nous sommes la meilleure équipe.

Êtes-vous inquiet après cette seconde défaite ?

Non, je ne suis pas inquiet. Nous ne voulions pas de cette défaite mais elle est arrivée, et comme je l’ai dit précédemment nous devons travailler pour ne pas que ça se reproduise. Je ne vais pas vraiment pas inquiet du tout.