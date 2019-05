Vissel Kobe a fait une offre pour Arsène Wenger

INFO GOAL - Le Vissel Kobe souhaite enrôler Arsène Wenger. Le club japonais propose un contrat de deux ans et demi à l'ancien coach d'Arsenal.

Arsène Wenger, qui n'a plus de club depuis son départ d' en début 2018, a reçu une proposition du . Selon nos informations l'entraîneur français intéresse le Vissel Kobe, club dans lequel évoluent Andres Iniesta, David Villa et l'allemand Lukas Podolski.



Avec un représentant en Europe à l'heure actuelle pour s'occuper de la négociation, les Japonais proposent un contrat valable jusqu'à la fin de 2021, avec un salaire d'environ 4 millions d'euros par an à Wenger.



Wenger, 69 ans, est connu du grand public au Japon et parle couramment le japonais, car il a suivi une formation à Nagoya Grampus entre 1995 et 1996. Il s'est ensuite dirigé vers l' , où il a dirigé les Gunners pendant 22 saisons consécutives.