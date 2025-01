Vinicius veut offrir le Ballon d'Or à Mbappé !

Real Valladolid vs Real Madrid

L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior s'est enfin exprim sur le fiasco du Ballon d'Or.

L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a laissé entendre qu'il espérait lui aussi remporter le Ballon d'Or l'année dernière, après avoir été devancé par Rodri Hernandez de Manchester City. L'histoire a fait boule de neige après que le Real Madrid a décidé de ne pas assister au gala du Ballon d'Or en signe de protestation.

Le vote a été partagé entre plusieurs joueurs du Real Madrid cette année, avec Dani Carvajal, Toni Kroos, Jude Bellingham et Vinicius tous dans le top 10. Pourtant, après des semaines de conférence de presse à Madrid selon lesquelles Vinicius était assuré de remporter le prix, le retour de bâton lorsqu'il a été révélé que Rodri allait gagner a été important.

Pendant le gala, Vinicius a déclaré qu'il le ferait « 10 fois plus » afin de prouver que les gens avaient tort. Lorsqu'il a remporté le prix FIFA Best, le Brésilien s'est déclaré le meilleur du monde.

C'est une histoire qui l'a poursuivi dans les stades d'Espagne, en scandant « ballon de plage » à son encontre, Rodri Hernandez le devançant pour le Ballon d'Or. Vinicius a été interrogé sur le fait de savoir si le Ballon d'Or 2025 était l'un de ses objectifs après la victoire du Real Madrid sur le RB Salzbourg mercredi soir.

« Je dis toujours que mon plus grand objectif est d'aider mon équipe, de pouvoir marquer des buts, de faire des passes décisives, d'être à mon meilleur niveau, car si je suis comme ça, je peux aider tous mes coéquipiers et amener Madrid au sommet, ce qui est toujours mon plus grand objectif. »

« Rodrygo et moi allons tout faire pour que Kylian soit le meilleur buteur de toutes les compétitions. »

« Les récompenses individuelles sont bien sûr importantes, mais… On ne peut pas trop parler, ce n'est pas le vote que les gens attendaient, mais il faut continuer… Rodrygo, Kylian, Jude, à faire de grandes choses. »

On peut dire que sa tâche est devenue encore plus difficile cette saison, avec Kylian Mbappé désormais dans l'équipe du Real Madrid, offrant une autre star avec laquelle Vinicius peut partager la vedette. De la même manière, Bellingham est redevenu l'un des leaders de cette équipe du Real Madrid, ce qui va probablement diviser à nouveau le vote du Real Madrid.