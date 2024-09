Vinicius se reconnait coupable

Real Sociedad vs Real Madrid

Vinicius Junior, star du Real Madrid et du Brésil, est de retour dans la capitale espagnole après une nouvelle défaite de la Seleçao

C'était la première fois que les Rojiblancos battaient le Brésil depuis 16 ans, et le Brésil ne compte que trois victoires sur ses huit premiers matches et quatre défaites. Une fois de plus, Vinicius a été vivement critiqué par la presse brésilienne, car il n'a pas réussi à transposer sa forme de club sur la scène internationale. Il s'est cependant montré après le match, s'adressant à la presse.

"Nous voulons à tout prix inverser cette situation au Brésil. Que tout le monde rentre chez lui maintenant et réfléchisse immédiatement à ce que nous devons améliorer, à ce que nous devons faire pour bien jouer à nouveau." La crise s'est poursuivie mardi soir, avec une défaite contre le Paraguay. "Nous ne pouvons pas venir ici, perdre ces points et jouer comme nous avons joué."

Vinicius se justifie

Vinicius n'a marqué que cinq buts et cinq passes décisives en 35 sélections avec son équipe nationale, un nombre qui n'est rien comparé à son record en club ces derniers temps. On lui a demandé sans détour pourquoi sa forme en Europe était si différente de son jeu au Brésil.

« En Europe, le ballon court plus vite sur le terrain, nous devons nous adapter pour jouer de la meilleure façon possible afin de gagner des matchs. En gagnant, nous aurons plus de tranquillité d'esprit pour jouer différemment », a-t-il déclaré en zone mixte, comme le rapporte Marca.