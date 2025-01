Vinicius répond aux milliards saoudiens

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, a retrouvé sa forme mercredi soir en inscrivant un doublé impressionnant contre le RB Salzbourg.

Une soirée détendue et confortable pour les Blancos, qui ont inscrit cinq buts face à l'équipe autrichienne, et Vinicius a évoqué plusieurs histoires l'entourant après le match.

Son doublé a permis au Brésilien de totaliser 101 buts pour le Real Madrid, et le président Florentino Perez lui a remis un maillot commémoratif après le match. Il se rapproche ainsi d'une autre légende brésilienne.

"Ce sont des chiffres incroyables (les 101 buts) et le fait de pouvoir surpasser Ronaldo, qui est l'une de mes idoles et un phénomène... Il m'a beaucoup aidé à marquer beaucoup de buts car il m'a donné beaucoup de conseils. Je pense qu'il sera très heureux que je puisse le surpasser. J'ai le plus grand respect pour lui", a-t-il expliqué à TNT Sports Brasil.

Il a également clarifié toute suggestion selon laquelle l'arrivée de Kylian Mbappé aurait pu modifier négativement les frasques du vestiaire.

« Les débuts sont toujours compliqués, mais il a su s’adapter et Kylian est un si grand joueur que même cette adaptation lui a permis de marquer de nombreux buts. Rodrygo et moi allons tout faire pour qu’il soit le meilleur buteur toutes compétitions confondues, car c’est pour cela qu’il est venu ici. »

Malgré ses déclarations d’amour répétées pour le Real Madrid, Vinicius continue d’être lié à un transfert en Arabie Saoudite. Ils prépareraient une offre de 350 millions d’euros pour Vinicius cet été, mais lorsqu’on l’a interrogé sur les « spéculations » concernant un transfert, Vinicius a été assez clair sur ses intentions.

« Le Real Madrid. La prochaine étape est toujours d’avoir la tête claire, de pouvoir améliorer mon jeu, de continuer à me développer et d’aider le plus grand club du monde, car je rêvais de venir ici et de pouvoir jouer avec de grands joueurs dans une saison aussi brillante. Je pense que c’est mon rêve maintenant, de voir grand et de pouvoir gagner plus de titres avec ce maillot. »

Vinicius purgera ce week-end le deuxième match de sa suspension en Liga contre le Real Valladolid, alors que les Merengues se déplacent au Nuevo José Zorrilla. Ayant également manqué leur match contre Las Palmas ce week-end, Vinicius manquera également leur déplacement à Brest en Ligue des champions la semaine prochaine, après avoir écopé d'un carton jaune contre Salzbourg. Cela lui permettra d'effacer son tableau d'affichage pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.