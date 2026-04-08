Vinícius renonce à ses habitudes par crainte d'une décision difficile

Vinícius Júnior est l'un des joueurs les plus colériques de la scène européenne. L'attaquant brésilien ne cache généralement pas ses émotions pendant les matchs et exprime clairement son mécontentement face à tout ce qui l'irrite, tout en contestant sans cesse les décisions des arbitres.

Mais lors du match contre le Bayern Munich hier soir, Vinícius, menacé de suspension, a modifié certains de ses comportements, malgré la pression intense et l'importance de la rencontre.

Le site espagnol El Desmarque a déclaré que Vinícius « s'était retenu comme jamais auparavant ».

Vinícius Júnior a effectué un dribble dans la surface de réparation qui s'est soldé par une chute au sol lors d'un duel avec Dayot Upamecano, et c'est là qu'il a fait preuve d'astuce pour éviter le carton jaune.

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Elle a souligné qu'après cette action, le Brésilien a tenté de saisir le ballon de la main, ce qui a poussé l'arbitre anglais Michael Oliver à siffler une faute.

En toute autre occasion, Vinícius se serait levé et se serait dirigé directement vers l'arbitre pour contester la décision. Cependant, le numéro 7, conscient qu'il risquait une suspension pour le match retour, a réagi avec plus de calme afin de ne donner à l'arbitre aucune raison de lui donner un carton.

Au lieu de protester, Vinícius s'est rapidement relevé et s'est dirigé vers Fede Valverde, le capitaine de l'équipe ce soir-là, pour que ce soit lui qui demande le penalty à l'arbitre.

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Mais cela n'a pas eu beaucoup d'effet, puisque l'arbitre Michael Oliver a relancé le jeu sans accorder plus d'importance à la chute du Brésilien dans la surface de réparation du Bayern Munich.

Vinícius est conscient de l'énorme responsabilité qui pèse sur ses épaules et celles de son coéquipier Kylian Mbappé lors du match retour attendu à l'Allianz Arena, afin de redresser la situation. C'est pourquoi il s'est montré plus calme que d'habitude, craignant la lourde sanction qui n'a frappé que Choumani hier au Bernabéu.