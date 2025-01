Vinicius, nouvelles menaces de mort

Cette semaine, l’artiste valencien Vicente Navarro a vu son œuvre devenir virale dans le monde entier.

La célébrité instantanée, mais pour de mauvaises raisons. La figure du « Ninot », créée délibérément comme un acte de satire, de la star du Real Madrid Vinicius Junior, n’a pas été bien accueillie par beaucoup.

Son œuvre a été baptisée « la merde dorée » et se moquait du footballeur brésilien pour avoir raté le Ballon d’Or l’année dernière. Cependant, compte tenu des relations tendues entre le Valencia CF et Vinicius, et des abus raciaux qu’il a subis dans le passé, beaucoup l’ont perçu comme une nouvelle attaque raciale contre sa figure.

Navarro a depuis publié une déclaration sur les réseaux sociaux à la suite de l’incident.

« Ces dernières 24 heures ont été les plus surréalistes de ma vie professionnelle. Après m’avoir souhaité la mort et avoir reçu toutes sortes d’insultes sur les réseaux sociaux, de la part de personnes qui ne me connaissent même pas, suite à la création d’un Ninot du footballeur Vinicius, pour l’exposition Ninot à Valence, je vais régler le problème maintenant. Je ne vais pas passer une seconde de plus à expliquer à ceux qui ne s’intéressent pas à ce que sont les Fallas, le travail des Faller Artists, ce qu’est ou n’est pas l’humour, quelque chose d’aussi subjectif que la façon dont les gens existent dans le monde. »

« Personne ni personne ne viendra nous dire où se trouvent les lignes rouges de la satire et de la créativité, comme si la censure revenait, et encore moins de la part de gens qui ne savent pas et ne se sont même pas intéressés à savoir ce qu’est une Falla, avant de publier des titres sensationnalistes et centralisateurs qui incitent à la haine. Aux médias madrilènes, qu’ils voient qu’il n’est pas très bon d’être si espagnol et de ne pas connaître l’une de ses fêtes les plus importantes. Pour ma part, je suis désolé, mais je ne suis pas un grand-père et un chat, peut-être un jour, mais pour l’instant je préfère le Rock&Roll… Et aux Valenciens, faller@s et non faller@s, défendons notre culture et nos racines, parce qu’ils ne le feront pas d’ailleurs. Vive Valence, vive les Fallas et vive notre terre. »

Le président des Fallas, Vicente Rodríguez, a quant à lui invité Vinicius à venir voir la figure de ses propres yeux.

« Pour un Valencien, avoir un Ninot est un symbole de fierté. Nous invitons Vinicius à venir voir la figure à La Falla. Ces choses ne sont jamais faites avec de mauvaises intentions. Les Fallas sont de la satire et de la critique », a-t-il déclaré à Marca.