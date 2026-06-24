Vinícius mène la sélection brésilienne face à l’Écosse… Mais quel est le statut de Neymar ?

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a dévoilé un onze de départ très attendu pour la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à l’Écosse.

Avec 4 points, la Seleção occupe actuellement la première place du groupe, tandis que l’Écosse pointe à la troisième position avec un seul point.

Son schéma, pensé pour marier solidité défensive et créativité offensive, place Alisson dans les cages de la « Seleção », derrière un quatuor défensif de haut vol où Gabriel Magalhães et Marquinhos forment l’axe central.

Sur les côtés, l’ancien mentor du Real Madrid aligne Danilo à droite et Douglas Santos à gauche pour garantir la profondeur et libérer les arrières latéraux.

Au milieu, un trio mêlant puissance et technique associe « le Rocher » Casemiro en sentinelle, Bruno Guimarães comme relayeur, et le talentueux meneur de jeu Lucas Paquetá, afin de contrôler le milieu et d’alimenter les attaques.

L’attaque, enfin, promet d’être redoutable avec un trio offensif rapide et percutant mené par Vinícius Júnior, l’ailier du Real Madrid, épaulé par l’avant-centre mobile Matheus Cunha et par le jeune espoir Ryan, titularisé en lieu et place de Rafinha, blessé.

Si le nom de Neymar da Silva figure bien dans la liste brésilienne pour la Coupe du monde 2026, Ancelotti a choisi de l’installer sur le banc au coup d’envoi.

Selon le site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA), la composition complète de l’équipe du Brésil était la suivante :

Gardien : Alisson.

Défense : Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos.

Milieu : Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá.

Attaque : Vinícius Júnior, Matheus Cunha et Ryan.