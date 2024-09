Vinicius menace l'Espagne, c'est terminé

Ces dernières années, Vinicius Junior a été la cible d’insultes racistes à plusieurs reprises.

La superstar du Real Madrid a exigé des mesures pour y remédier, et même si des sanctions plus sévères ont commencé à être appliquées, cela ne lui suffit pas. Vinicius a récemment parlé à CNN (via Marca) de la question du racisme dans le football espagnol, et il a appelé la Fédération espagnole de football à le protéger, lui et les autres victimes.

« Si la situation du racisme en Espagne ne s’améliore pas avant 2030, la Coupe du monde devra être déplacée vers un autre lieu."

Vinicius, la grande annonce

« D’ici 2030, nous avons une très grande marge de manœuvre. J’espère que l’Espagne pourra évoluer et comprendre à quel point il est grave d’insulter une personne à cause de la couleur de sa peau, car si en 2030 les choses n’ont pas changé, je pense que nous devons changer le lieu de la Coupe du monde, car si un joueur ne se sent pas à l’aise ou en sécurité en jouant dans un pays où il peut subir du racisme, alors cela devient très compliqué. »

Vinicius s’est régulièrement proposé pour aider à mener cette bataille contre le racisme, et il l’a encore fait lors de l’interview avec CNN. « Je veux faire tout ce qui est possible pour que les choses changent, car il y a beaucoup de gens en Espagne, la majorité, qui ne sont pas racistes. C’est un petit groupe qui finit par affecter l’image d’un pays dans lequel il fait très bon vivre.

« J’adore jouer au Real Madrid. J’aime l’Espagne, elle offre les meilleures conditions pour que je puisse vivre ici avec ma famille. Nous espérons que les choses pourront s’améliorer – c’est déjà le cas – mais elles peuvent s’améliorer beaucoup plus, et d’ici 2030, les cas de racisme et de racisme pourront et devront diminuer. »