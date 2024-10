Vinicius, le nouveau scandale

La police espagnole a procédé à quatre arrestations pour suspicion de crimes haineux contre la star du Real Madrid Vinicius Junior.

Le Brésilien a souvent été pris pour cible par la section raciste des supporters de l'Atlético de Madrid, et il devait à nouveau être la cible en septembre.

Avant le derby madrilène, il a fait des vagues en apprenant que plusieurs comptes encourageaient les supporters de l'Atlético à se rendre au stade Metropolitano cagoulés pour dissimuler leur identité, leur permettant ainsi d'insulter Vinicius en toute impunité. Un petit nombre de supporters s'est rendu au stade Metropolitano cagoulés.

Cependant, l'impunité n'a pas été totale. La police a arrêté quatre personnes derrière des comptes sur les réseaux sociaux qui incitaient à la haine à connotation raciale contre Vinicius. Les arrestations ont été effectuées à la suite de trois plaintes déposées par la Liga. "Ils ont incité les supporters via les réseaux sociaux à se rendre au stade pour proférer des insultes à connotation raciale", a noté la police, également sur les réseaux sociaux.

Le Metropolitano a vu sa section chant fermée dimanche dernier contre Leganes en raison de jets d'objets sur Thibaut Courtois. La Liga a tenu à souligner qu'elle prenait des mesures contre le racisme après une augmentation des incidents au cours des dernières années, et a fait pression pour obtenir davantage de pouvoirs pour punir les clubs et les supporters, autorité qui incombe actuellement à la Fédération royale espagnole de football et au gouvernement.