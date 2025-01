Vinicius, la nouvelle fête scandaleuse

Vinicius Junior a dû annuler une somptueuse soirée pour le Ballon d'Or, mais le Brésilien a pu célébrer après avoir reçu le prix FIFA Best.

Au moment où Vinicius a reçu le trophée, les Merengues étaient au Qatar pour la Coupe intercontinentale, mais après leur retour dans la capitale espagnole, il a réussi à organiser une grande fête.

Selon Diario AS, Vinicius a accueilli tous les joueurs du Real Madrid sauf trois dans sa maison de La Moraleja, où ils ont dîné puis fait la fête. Le trio d'absents était composé des jeunes Arda Guler, Endrick Felipe et Jesus Vallejo, qui avaient tous des excuses raisonnables pour ne pas être présents. Dans l'ensemble, l'événement a été un succès et a contribué à souder l'équipe de superstars, avec une ambiance joviale tout au long de la soirée.

L'article continue ci-dessous

La soirée était principalement composée de joueurs du Real Madrid, mais une ancienne icône du Real Madrid était également présente : Sergio Ramos. L'ancien capitaine du Real et de Séville, qui n'a toujours pas de travail à 38 ans, mais qui repousse toujours la retraite, était l'invité d'honneur de Vinicius.

C'était aussi une affaire lucrative pour ceux qui ont assisté à l'événement dans le quartier chic de Madrid. Vinicius a offert à chaque membre de l'équipe un sac Louis Vuitton, dans ce qui pourrait être le sac de fête le plus cher d'Espagne. L'attitude de Vinicius a été bien accueillie et pourrait bien être sa façon d'exprimer sa gratitude à ses coéquipiers, qui l'ont aidé à remporter le trophée The Best.

Ramos était récemment à Séville la saison dernière, où il a affronté un certain nombre d'anciens coéquipiers, mais après l'expiration de son contrat l'été dernier, il n'a pas trouvé de nouveau foyer. Le vétéran défenseur central continue de s'entraîner et de rester en forme, mais après l'échec des négociations avec l'Arabie saoudite, Boca Juniors et le San Diego FC, il est toujours à la recherche de son prochain club.