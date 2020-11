Vinicius Jr réfute tout problème avec Benzema

L’attaquant brésilien du Real Madrid a affirmé qu’il n’y avait aucun différend entre lui et son coéquipier Karim Benzema.

Vinicius Jr a accordé un entretien à BBC dans lequel il a évoqué le petit souci qu’il a eu avec Karim Benzema lors du match contre Moenchengladbach. Le Français avait refusé de lui passer la balle et a appelé ses coéquipiers à en faire de même.

"Ce n’était que du bruit. Et ce bruit, ce n’est pas pour moi, a indiqué le Brésilien. Entre professionnels, nous savons très bien ce qui se passe. Il y a des codes que vous ne connaissez pas. Karim et moi, nous ne sommes pas simplement des coéquipiers, c’est beaucoup plus. Ma relation avec lui est excellente."

La presse ibérique avait beaucoup commenté cette scène, suggérant même qu’il y avait un profond litige entre les deux hommes. Mais, les intéressés sont depuis revenus à de meilleurs sentiments et tout est rentré dans l’ordre.

Zinédine Zidane s’était également exprimé sur cet incident il y a quelques jours. Le coach français avait affirmé que ce genre de choses arrivait dans n’importe quel club et qu’il n’y avait pas besoin de polémiquer plus qu’il n’en faut.

