« Vinícius Jr est meilleur que Kylian Mbappé »

Un Kylian Mbappé en méforme, un Vinícius Jr en feu et la question commence à se poser. Mais cette légende du football espagnol a fait son choix.

Invité sur le tableau d'El Chiringuito, l'ancien madrilène Guti Hernández a été longuement interrogé sur la saison du Real Madrid, ses réussites et ses défauts mais aussi sur les performances individuelles qui l'ont impressionné. Et si le génial milieu de terrain a logiquement tressé les louanges du roc Thibaut Courtois, de la surprise Eduardo Camavinga, de l'artiste Luka Modric et du joyau Karim Benzema, il a surtout insisté sur joueur en particulier : Vinícius Jr, qu'il considère aujourd'hui plus fort que Kylian Mbappé.

Le meilleur du monde actuellement

Après une saison et demi d'adaptation au football européen, l'ailier brésilien a réalisé la saison dernière un exercice aussi réussi qu'inattendu qui l'a vu passer d'un dribbleur frustrant à un déstabilisateur indispensable. Et cette année, l'ancien joueur de Flamengo a encore haussé son niveau malgré la difficulté que représente l'année de la confirmation. Avec 21 buts et 16 assists en matchs officiels, le Brésilien s'est érigé l'arme principale des Merengue aux côtés du capitaine Karim Benzema.

Des performances qui forcent l'admiration de Guti : « C'est incroyable [...] La façon dont il fait peur aux défenseurs, avec quelle facilité il peur dribbler d'une manière ou d'une autre. Et il peut encore progresser, comme il le fait depuis deux ans. Quand il aura plus de cohérence dans le dernier geste, il sera un Dieu du football. » Lorsqu'il lui est demandé qui est le meilleur aujourd'hui entre Vinícius Jr et Kylian Mbappé, l'ancien milieu de terrain n'hésite pas une seconde : « Vini bien sûr. Si on parle de la forme actuelle, il est le numéro un au monde en ce moment. »