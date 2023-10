Vinicius Jr déroule le tapis rouge à Mbappé

La star du Real Madrid, Vinicius Jr, s’est dite largement favorable à la venue de Kyloan Mbappé dans son club.

L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior reconnait qu'il souhaite voir Kylian Mbappé signer au sein de son club.

Vinicius Jr dithyrambique envers Mbappé

La star du PSG sera en fin de contrat en juin et reste une cible prioritaire pour le président du Real, Florentino Perez en vue du prochain mercato estival. Même s’il les a éconduits deux fois par le passé, le Français reste l’obsession des responsables merengue.

La perspective de voir Mbappé débarquer à Bernabeu enchante au plus haut point Vinicius Jr. Dans un entretien à France Football, il a confié : "Tout le monde ici veut jouer avec Kylian. J'espère que cela arrivera un jour. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être même le meilleur".

Quand on lui demande s’il est prêt à intervenir personnellement pour la signature de Mbappé comme il l’a fait avec Jude Bellingham, l’international auriverde répond : « Non, c’est différent. Kylian a sa situation. Jude, je savais qu’il pouvait bouger cet été. Et c’est parfait que ça soit fait comme ça ».

Concernant la star anglaise, Vinicius Jr ne tarit pas d’éloges non plus et confie : "Jude est l'un des meilleurs au monde et tout le club l'aime. Il marque des buts et il est heureux. Il a choisi le meilleur club".