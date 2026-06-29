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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Vinícius et Koné mèneront l'attaque du Brésil face au Japon

Vinicius Junior
M. Cunha
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Un véritable défi

Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a officialisé le onze brésilien pour le match des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face au Japon.

Ancelotti a opté pour un trio offensif composé de Ryan, Matheus Cunha et Vinícius Júnior.

Voici la composition complète du Brésil :

Alisson – Danilo – Gabriel – Marquinhos – Douglas – Jemerson – Casemiro – Paquetá – Ryan – Cunha – Vinicius Junior.

Le sélectionneur doit se passer de l’ailier Raphinha, blessé, tandis que Neymar prend place sur le banc.

De son côté, le onze japonais aligné est le suivant :

Suzuki - Ito - Watanabe - Taniguchi - Duan - Sano - Kamada - Nakamura - Ito - Ueda - Maeda.

Le Brésil, premier du groupe 3 avec 7 points, devance le Maroc à la différence de buts et se qualifie pour les seizièmes de finale, tandis que le Japon, deuxième du groupe 6 derrière les Pays-Bas, l’accompagne.

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